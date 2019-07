Des sources d’information de l’opposition syrienne ont fait part de l’arrivée d’un convoi de blindés militaire turc dans la province syrienne de Hama.

« Un convoi de blindés de l’armée turque est arrivé ce jeudi 18 juillet au poste d’observation dans la localité de Mourak dans le nord de la province de Hama », a rapporté le site d’information Anab.

« Ce convoi de 20 blindés est arrivé tôt dans la matinée », a ajouté Anab.

Lors du sommet d’Astana, capitale du Kazakhstan, parrainé par l’Iran, la Russie et la Turquie, on a décidé de créer quatre zones de désescalade en Syrie.

Les prochaines négociations sur la Syrie dans la capitale du Kazakhstan, Astana, seront consacrées à bien préciser les zones de désescalade.

Ces zones de désescalade devaient être mises en place dans le sud de la Syrie, dans les rifs de Damas, de Homs et de Hama, dans une partie d’Alep, et dans la province d’Idlib. En vertu de cet accord, la Turquie a mis en place 12 postes d’observation et l’Iran et la Russie ont créé conjointement 9 postes d’observation.

L’armée syrienne a lancé le 6 mai dernier une opération dans la province de Hama en vue de nettoyer cette province, celle d’Idlib et une partie de Lattaquié de la présence des terroristes.

Mais la Turquie a déclaré qu’elle ne retirerait pas ses troupes de la province d’Idlib.

« Les forces armées turques ne quitteront absolument pas les postes d’observation à Idlib », avait affirmé il y a presque deux mois le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

Et ce, alors que certaines sources dignes de foi ont révélé que la Turquie avait demandé aux terroristes de Jaïch al-Watani (l’Armée nationale syrienne, ANS) de renforcer leurs capacités militaires.

Une source militaire de l’opposition syrienne a annoncé que la Turquie avait demandé à des éléments de Jaïch al-Watani de se préparer pour une éventuelle opération militaire à Manbij dans le nord de la province d’Alep.

Cette demande a été formulée lors de la réunion militaire qui s’est tenue en début de semaine en Turquie, à laquelle ont participé des dirigeants de ce groupe et des hauts officiers trucs.

Source: Press TV