L’épisode du drone iranien prétendument abattu par l’armée du président Trump n’a pas monopolisé la une des médias, peut-être parce qu’il est de nature à provoquer un véritable séisme : comment se fait-il que le président de la première puissance militaire du monde ait commis une si grave erreur en inventant un récit que même le Pentagone n’a pas cautionné? Dans les heures suivant l’annonce de M. Trump, le CGRI a publié les images du drone iranien Mohajer-4, en pleine mission au-dessus de l’USS Boxer, ce qui a apporté un démenti total aux propos du président Trump.

De deux choses une : soit il n’existe aucune connexion digne de ce nom entre Donald Trump et les généraux du Pentagone, ce qui pourrait être qualifié de méga-faille en termes de renseignements, soit M. Trump a bluffé. Mais quoi qu’il en soit, cet incident a renforcé l’hypothèse selon laquelle les Etats-Unis d’Amérique n’ont plus les moyens de leurs ambitions et qu’il est grand temps qu’ils rendent tablier. « il s’agit d’un aveu qui servira largement les forces armées iraniennes pour toute opération à venir, indique un observateur.

C’est en ce sens que le commandant en chef de la base aérienne Khatam-ol-Anbia, le général Gholam-Ali Rachid, a affirmé ce lundi que les coûts d’une agression contre le territoire iranien seraient bien plus lourds que ses bénéfices.

« La puissance du feu iranienne, son ampleur et sa diversité surprendront les agresseurs qui ne parviendront pas à en calculer les conséquences », a affirmé le général lors d’une visite du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, l’amiral Ali Chamkhani ce lundi 22 juillet, à la base aérienne Khatam-ol-Anbia. Une mise au point sur l’état de préparation de la DCA iranienne, des forces armées a eu lieu.

Lors de cette visite, le général Gholam-Ali Rachid a exposé les éventuelles menaces qui pesaient sur le pays et le niveau de disposition des forces armées à y faire face.

« Les forces armées iraniennes sont bien résolues et motivées à fournir une réponse cinglante à toute agression de l’ennemi. et elles sont prêtes à faire face à tous les scénarios. L’ennemi devrait l’avoir bien compris rien qu’en se référant aux incidents de ces dernières semaines. Notre capacité à riposter est un facteur qui dissuadera l’ennemi de tenter un quelconque forme d’aventurisme militaire contre l’Iran et sa grande nation », a-t-il souligné. » Ceci étant, c’est de toute la région qu’il est question. Les agissements sournois des États-Unis risquent de mettre en danger la stabilité et la sécurité régionale et c’est ce à quoi il faut parer ».

Source: PressTV