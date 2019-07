Les Etats-Unis ont bloqué le mercredi 24 juillet une tentative visant à amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à condamner formellement la démolition par ‘Israël’ de maisons palestiniennes aux abords de la ville occupée d’AlQuds plus tôt cette semaine.

Le projet de déclaration soumis mardi au Conseil de sécurité par le Koweït, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, exprime une « grave préoccupation » et avertit que la démolition « mine la viabilité de la solution des deux États et la perspective d’une paix juste et durable ».

Les forces d’occupation ont commencé à démolir lundi matin des maisons palestiniennes, sous prétexte qu’elles ont été construites sans permission au sud d’AlQuds.

Des dizaines de policiers et de militaires ont cerné au moins quatre immeubles dans la région de Sour Baher, et une pelleteuse a commencé la démolition d’un immeuble de deux étages inachevé.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), cette décision concerne 10 bâtiments, dont la plupart sont encore en construction. Environ 350 personnes sont concernées, selon l’Ocha.

