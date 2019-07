La récente visite d’une haute délégation du mouvement de la Résistance palestinienne, le Hamas, à Téhéran et ses rencontres avec des responsables iraniens ont fait couler beaucoup d’encre sur l’avenir de la coalition des membres de l’axe de la Résistance.

Le journal libanais Al-Akhbar a écrit que l’Iran et le Hamas ont de nouveau retrouvé la confiance mutuelle.

« Le Hamas s’est rapproché de l’axe de la Résistance depuis ces deux dernières années et est sur le point de rejoindre «la coalition de défense commune» à laquelle participent les membres de l’axe de la Résistance. »

« La visite de la délégation du Hamas et sa rencontre avec le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, ont eu lieu suite à l’invitation officielle d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, par la République islamique d’Iran. Étant donné que l’Égypte n’a pas autorisé le déplacement de ce dernier, d’autres membres du mouvement se sont rendus à Téhéran », a indiqué le journal libanais.

Al-Akhbar a déclaré que le Hamas s’est dit prêt lors de cette visite à élargir ses relations avec toutes les parties de l’axe de la Résistance afin d’arriver à un accord final pour la formation d’une coalition commune, une coalition dont les membres pourraient collectivement contrer les menaces.

« Lors de sa visite en Iran, Saleh Al-Arouri a remis une lettre du chef du Hamas aux autorités iraniennes, remerciant la République islamique pour son soutien à la Palestine et exprimant la volonté du mouvement de résistance de renforcer ses liens avec l’Iran. Haniyeh a également demandé à l’Iran davantage de soutien pour briser le blocus israélien et a exprimé la solidarité du Hamas avec l’Iran face aux politiques américaine et israélienne », a écrit le journal libanais.

Le rapprochement des membres de l’axe de la Résistance de la formation d’une coalition de défense commune a fait paniquer ‘Israël’.

Dans un article paru sur le site d’information Al-Monitor, un auteur israélien dit que « depuis son élection, Saleh al-Arouri cherche à renforcer les relations avec Téhéran. Bien qu’il ait voyagé à Téhéran à plusieurs reprises, cette visite est particulière en ce qu’il a reçu un accueil chaleureux, rencontré le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, et reçu une promesse de soutien de la part de l’Iran ».

Shlomi Eldar, l’expert israélien, a dit par ailleurs que le chef du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, le Hamas, était conscient de l’importance des relations avec Téhéran, ajoutant qu’elles pourraient avoir un impact sur le cessez-le-feu avec ‘Israël’.

L’expert israélien des questions palestiniennes a noté que le régime sioniste craignait les conséquences de cette visite sur le comportement du Hamas envers Israël sur le terrain.

Il a prétendu que le soutien de l’Iran au Hamas, notamment dans le domaine militaire, comprend un savoir-faire dans la construction des tunnels offensifs et des missiles de longue portée et de haute précision, la formation des militaires et la collecte de renseignements.

Selon l’expert israélien, cette visite, qui a eu lieu dans un contexte de tensions croissantes dans le golfe Persique, inquiète ‘Israël’ quant au changement radical des politiques du Hamas envers l’Égypte, qui contrôle le passage de Rafah et certaines affaires dans la bande de Gaza.

Ce qui est évident, c’est qu’Israël craint une forte alliance entre Téhéran et Gaza, qui entraînera certainement un rapprochement de ce dernier avec la Syrie.

Source: Avec PressTV