« Israël subira une mort démographique si une solution à deux États n’est pas trouvée et ne pourra plus exister en tant qu’État démocratique », a déclaré mardi 30 juillet le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh.

« Israël se tient aujourd’hui devant un grand défi – soit la solution à deux États, soit une mort démographique », a déclaré Shtayyeh dans un discours prononcé lors d’une réunion de l’Internationale Socialiste (IS), une organisation rassemblant des partis socialistes du monde entier à Ramallah.

« Pour la première fois depuis 1948, l’équilibre démographique est en faveur des Palestiniens. Entre le Jourdain et la mer Méditerranée, il y a 6,8 millions de Palestiniens – 3 millions en Cisjordanie, 2 millions à Gaza et 1,8 million en 1948 [Israël]. Les Israéliens sont 6,6 millions. Les Palestiniens sont 200.000 de plus qu’eux », a-t-il poursuivi.

Les dirigeants palestiniens basés à Ramallah, y compris le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ont toujours affirmé qu’ils soutenaient une solution à deux États, tandis que le Hamas, qui dirige Gaza, appelle ouvertement à la libération de toute la Palestine.

Shtayyeh a également fustigé Jason Greenblatt, l’un des émissaires du président des États-Unis, Donald Trump, au sujet des déclarations qu’il a faites devant le Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine dernière.

« M. Jason Greenblatt estime, comme il l’a dit devant le Conseil de sécurité, que les aspirations du peuple palestinien ne correspondent pas à des droits nationaux. C’est le plus haut niveau de blasphème politique et de préjugés à l’égard des droits nationaux du peuple palestinien, » a-t-il affirmé.

Source: Médias