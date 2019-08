Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a émis un message à l’adresse des pèlerins de La Mecque où il affirme que le Deal du siècle a déjà échoué. Le message décrit le grand pèlerinage de La Mecque comme l’un des plus grands événements religieux où « participent des millions de musulmans dans le cadre d’un exercice de foi propre à incarner l’unité de l’oumma islamique ».

Dans son message à l’adresse des pèlerins de La Mecque, l’Ayatollah Sayed Khamenei souligne que « le désaveu des mécréants dont et surtout des États-Unis signifie le désaveu de l’oppression et du bellicisme ».

« Ce désaveu est celui des foyers de terrorisme et de ses manifestations que sont Daech et Blackwater. C’est le cri de l’Oumma islamique poussé contre le régime infanticide de Tel-Aviv et de ses alliés et protecteurs. C’est aussi la condamnation du bellicisme des États-Unis et leurs sbires dans la région hautement stratégique qu’est l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Plus loin dans son message, l’Ayatollah Khamenei évoque la question palestinienne qui est de loin, « la question la plus importante du monde de l’islam » : « Le peuple palestinien est la cible de l’une des pires oppressions des siècles derniers : on lui vole sa patrie, ses avoirs, et maintenant son identité et sa dignité nationale. Or le peuple palestinien, lui, ne se laisse pas abattre. Il ne se pliera pas et résistera plus vaillamment que par le passé devant l’ennemi. »

« L’imposture du siècle (deal du siècle), conçue et planifiée par les USA et leurs perfides alliés, constitue ni plus ni moins un crime contre toute l’humanité. J’appelle tous et toutes à contribuer aux efforts destinés à mettre en échec ce plan perfide, un plan qui, grâce à Dieu, Le Tout Puissant, et à la volonté du front de la Résistance échouera », a souligné le Leader de la Révolution islamique.

Source: Avec PressTV