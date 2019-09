Dans une lettre adressée à l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, le chef du bureau politique du Hamas a remercié le Leader de la Révolution islamique d’avoir exprimé explicitement son soutien à la Résistance palestinienne lors de la rencontre avec la délégation du Hamas en juillet à Téhéran.

Dans cette lettre, Ismaïl Haniyeh a remercié le Leader de la Révolution islamique pour ses propos lors d’une réunion avec le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri : « La délégation du Hamas m’a informé de ce qui s’est passé pendant ce voyage, en particulier en ce qui concerne vos déclarations explicites concernant votre soutien inconditionnel à la Résistance et à vos frères palestiniens, notamment en ce qui concerne la disponibilité de l’Iran à leur fournir tout le nécessaire pour que la Résistance puisse remplir son devoir. »

« Nous déclarons que notre décision de rester dans le camp de la Résistance est irréversible, afin de nous battre pour la vérité, la justice et la liberté aux côtés de toutes les forces alliées, et en particulier leur principale force motrice, la République islamique d’Iran, jusqu’à la victoire finale.

Vos propos portant sur le soutien spécial à la Résistance et à vos frères palestiniens ont rempli nos cœurs de joie, nous ont ouvert de nouveaux horizons et ils auront certainement des effets positifs sur notre stratégie de combat contre l’ennemi sioniste », peut-on lire dans la lettre d’Ismaïl Haniyeh.

Dans une autre partie de sa lettre, le chef du bureau politique du Hamas a demandé à Dieu d’exaucer tous les vœux du Leader de la Révolution islamique, c’est-à-dire la victoire, la puissance, la sécurité et le bien-être de l’Oumma islamique, l’anéantissement des ennemis et la libération de la Palestine et de la noble Qods.

Source: Avec PressTV