Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré, le mercredi 23 octobre, dans un communiqué que Washington devrait mettre fin à l’occupation du poste-frontière d’al-Tanf dans le gouvernorat syrien de Homs.

« Des militaires américains sont stationnés illégalement dans cette zone et bloquent la route qui relie l’Irak à la Syrie. Nous demandons la fin de cette occupation », a déclaré à la presse le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine.

En 2016, les États-Unis ont établi une base militaire à 24 km à l’ouest du poste-frontière d’al-Tanf dans le désert syrien et l’ont utilisée pour former des groupes terroristes qui se battaient contre l’armée syrienne.

Le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères précise que, selon le mémorandum d’accord du 22 octobre, les gardes-frontières syriens rétabliraient leur présence dans de nombreuses régions frontalières entre la Syrie et la Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine ont conclu mardi un accord sur le nord de la Syrie. Selon Sputnik, l’accord entre la Russie et la Turquie a été trouvé après des contacts répétés entre Moscou, Damas et les Kurdes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré à la fin de sa déclaration que Moscou respecte les Kurdes et que leurs problèmes doivent être résolus par le biais du dialogue avec Damas.

Le gouvernement syrien a annoncé à plusieurs reprises que la présence des troupes américaines dans le pays était illégale et que la base d’al-Tanaf et les autres bases américaines en Syrie devaient être démantelées.

Source: PressTV