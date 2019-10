Le bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la résistance » a qualifié « de perte de temps » la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri et condamné les ingérences américaines dans les affaires internes libanaises.

Dans un communiqué publié à l’issue de leur réunion hebdomadaire, les députés du Hezbollah ont estimé que « la démission du Premier ministre Saad Eddin Hariri impose des questions légitimes, que ce soit sur les véritables raisons et justifications, sur le timing ou sur les buts et objectifs de cette démission ».

Le bloc estime que « le pays connaît actuellement l’une de pires périodes de détérioration monétaire et économique avec des dossiers de corruption chroniques. Les Libanais se sont soulevés face aux politiques d’apprauvissement, ne disposant plus que de ce moyen pour dénoncer les cas d’extrêmes richesses que certains responsables politiques affichent, les indicateurs inquiétants sur la monnaie nationale et la situation économique en général, sans compter le comportement suspicieux de la Justice ».. .

Le bloc a déclaré que » compte tenu de ce qui précède et de tout ce qui a été dit à propos des considérations sur lesquelles le Premier ministre s’est fondé pour justifier sa démission, cette démission contribue à perdre du temps à la mise en œuvre des réformes et à l’approbation du budget général pour 2020, et augmentet les risques de complications d’entrainer le pays dans une crise. Et donc, toutes les forces politiques ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences de la démission, surtout que le pays reste vulnérable face aux menaces d’agression et aux complots, en raison de l’absence de lois ou à une application médiocre ou discrétionnaire. »

Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le bloc a examiné les possibilités et les options possibles et a conclu ce qui suit:

1-Le bloc espère que les consultations parlementaires pour la nomination du premier ministre désigné suivront leur cours naturel afin de former un gouvernement honnête et crédible, capable de s’acquitter des tâches qui lui incombent tant pour la réalisation de la stabilité monétaire et économique que pour la promotion de l’esprit de réconciliation nationale et de lutte contre la corruption.

2. Le Bloc appelle le gouverneur de la Banque centrale à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la situation monétaire du pays ne se déteriore pas pendant cette période délicate et difficile.

3. Le bloc appelle tous les services de sécurité et les forces armées, en particulier l’armée libanaise, à assumer leurs responsabilités nationales en assurant la sécurité du pays et de ses citoyens et à protéger leur droit à la liberté d’expression et de circulation sur tout le territoire libanais sans hésitation ni retard.

Il est impératif de maintenir la sécurité nationale, de garantir la liberté de circulation des citoyens et de préserver leur sécurité et de prévenir les abus ou l’atteinte à leur dignité.

4. Tout en s’appuyant sur la conscience des Libanais et sur leur volonté de préserver et de développer la situation de leur pays dans tous les domaines, conformément à l’état de droit et aux normes d’intégrité, de justice et de préservation de la souveraineté et de la dignité nationales, le bloc réitère son appel au dialogue national le plus large possible entre toutes les composantes et forces politiques et les segments de la société libanaise . Car l’entente nationale constitue la base de la stabilité et du développement du pays.

5. Le bloc affirme sa condamnation des ingérences américaines dans les affaires intérieures des pays de la région et de sa politique fondée sur le chantage des peuples dans leur unité, dans le maintien de leur sécurité et la sauvegarde de leur souveraineté. Ces ingérences politiques sont la cause fondamentale du chaos que cherchent les USA à répandre dans différents pays de notre région afin de confisquer leur décision nationale et de contrôler leur sort et leur avenir au profit de leurs intérêts et de ceux des israéliens.

Source: Al-Manar