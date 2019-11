Nouvelles révélations sur les émeutes qui ont éclaté en Iran les 15 et 16 novembre dernier pour protester contre la hausse du prix de carburant avant d’être maitrisés: la France semble faire partie des pays qui y sont impliqués, au côté des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite, ainsi que l’organisation iranienne terroriste en exil Moujahidines Khalk, le parti séparatiste kurde PJAK et la milice wahhabite terroriste Daech.

« Il n’est pas possible de changer le comportement américain et français, ces deux pays sont farouchement hostiles à l’Iran », a dit ce dimanche 24 novembre le contre-amiral Ali Fadavi, commandant en chef adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution, armée d’élite du pouvoir iranien, en marge d’une réunion du Bassidj, corps de volontaires pouvant agir comme supplétifs des forces de l’ordre.

« Les actes de violence qui ont eu lieu récemment dans plusieurs régions du pays sont le fruit d’un complot de plusieurs aspects, mais nous sommes parvenus à le contenir. Tous les ennemis qui y étaient impliqués étaient sûrs et certains qu’ils allaient réussir, c’est pour cela qu’ils ont révélé leur rôle dans ces émeutes », a-t-il souligné.

Selon lui, des pays comme l’Allemagne et l’Arabie saoudite se sont ingérés dans les affaires internes iraniennes alors que « des pays voisins ont tenté de semer la zizanie, contrairement aux règles de bon voisinage ».

Et M. Fadavi d’avertir : « nous allons riposter aux ingérences des pays voisins et nous avons les moyens de le faire dans la région».

En outre, M. Fadavi a assuré que son pays punira sévèrement les « mercenaires » arrêtés en lien avec ces contestations qui ont été marqué dès les premières heures par des actes de violence, au cours desquels des stations-services, des banques, des biens publics et privés ont été détruits ou incendiés.

Citant des responsables de la police, l’agence Fars, a affirmé dimanche que « 180 meneurs des récentes émeutes ont été identifiés et arrêtés ».

« Notre réponse sera certainement proportionnelle à leur brutalité », a déclaré M. Fadavi.

« Il y des revendications légitimes de la part du peuple, mais il y a des gens féroces qui ont nui au peuple et à ses biens. Ils seront punis et contraints de payer les indemnisations », a-t-il dit aussi.

L’officier a ajouté : « Nous avons arrêté tous les larbins et les mercenaires et ils ont avoué clairement qu’ils avaient agi au service de l’Amérique, des Monafeghin et d’autres ». Par « Monafeghin », « Hypocrites » en persan, il désigne les Moudjahidine Khalk.

Selon le responsable de l’espace électronique chez le Procureur général Javad Javedenia , c’est cette organisation qui a dirigé depuis son siège en Albanie les émeutes dans le pays.

« L’Arabie saoudite a financé la campagne des opposants via l’internet », a-t-il aussi indiqué.

« Les ennemis avaient un seul objectif, celui de récolter des informations pour recruter des gens », a-t-il précisé.

Pour sa part, le maire de Kermanchah, Hochand Bazvand, a révélé qu’en plus des Monafeghins, les émeutiers qui ont été arrêtés en train de commettre des actes de violence et de destruction contre des biens publics et privés dans cette province appartiennent aux organisations Daech et PJAK (kurdes ). C’est dans cette province de l’ouest de l’Iran, limitrophe avec l’Irak que les émeutes ont été les plus violentes.

Source: Divers