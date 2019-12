Un haut officier israélien a lancé un cri d’alarme sur la situation de l’armée israélienne estimant qu’elle n’est pas préparée à la guerre, et qu’elle subira un échec plus grave que celui de la guerre de 1973.

Selon le site web du média israélien i24, le major-général à la retraite Yitzhak Brik a dressé ce tableau apocalyptique de l’état de préparation à la guerre devant la Commission de la défense de la Knesset. Lors d’une audience le mercredi 11 décembre, ce commissaire aux droits de l’homme dans l’armée a qualifié l’état de l’armée de « pire en 53 ans de ma présence ».

Critiquant les conditions techniques, il constate que le principal problème réside dans le niveau de culture d’entreprise de Tsahal.

«J’ai visité 1 400 unités militaires, j’ai discuté avec des soldats et des officiers, je comprends, et ils ont compris que la guerre n’était pas loin de nous. Dans ce cas, le commandement de l’armée reçoit des rapports déformés sur le statut des troupes. La situation est également alarmante pour toutes les troupes », a-t-il dit.

Et une menace existentielle

Brik a tenu des propos aussi alarmants lors d’une interview avec la chaine de télévision israélienne 7. Il a affirmé qu’Israël faisait face à une menace existentielle.

« Le danger réside dans le situation où entre 1500 et 2000 missiles sont tirés sur Israël le même jour. d’autant que certains sont précis et porte entre 500 et 600 kg d’explosifs . Ils pourraient abattre des cibles stratégiques israéliennes ou des bases militaires. C’est ce à quoi Israël n’est pas préparé », a-t-il indiqué.

Et d’expliquer: « Israël n’est pas disposé à subir tous ces missiles d’un seul coup, Les systèmes de défense antiaérien ne peuvent stopper ces missiles ».

Le général israélien a surtout stigmatisé l’absence de doctrine sécuritaire israélienne, chaucun des généraux mettant au point un plan différent de celui de l’autre.

Source: Divers