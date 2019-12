Le gouvernement de transition du Soudan envisage de fermer les bureaux des mouvements de la résistance libanaise et palestinienne, le Hezbollah et le Hamas dans le cadre de ses efforts pour rétablir les liens avec les États-Unis, c’est ce qu’a révélé, le lundi 16 décembre, le quotidien américain The Hill.

Et d’ajouter : la décision du Soudan d’expulser le Hamas et le Hezbollah de son territoire est une initiative destinée à convaincre l’administration américaine de retirer le pays de sa liste des États qui parrainent le ‘terrorisme’ et de lever les sanctions.

Cette décision intervient après la visite du chef du gouvernement soudanais, Abdallah Hamdok, à Washington.

Début décembre, les Etats-Unis ont donné le coup d’envoi à une amélioration spectaculaire de leurs relations avec le Soudan, en apportant un soutien appuyé à la « transition démocratique ».

« Les Etats-Unis et le Soudan ont décidé d’engager le processus visant à échanger des ambassadeurs après une pause de 23 ans », a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Source: Médias