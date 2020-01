Envoyant une délégation à Washington, le gouvernement saoudien va demander au président américain Donald Trump de ne pas entraîner les pays arabes du golfe Persique vers une nouvelle guerre dans la région.

Selon l’agence de presse Fars News, Liz Sky, journaliste britannique de Washington Post à Beyrouth, a écrit sur sa page Twitter que Riyad envisage d’envoyer une délégation aux États-Unis qui sera porteuse d’un important message de la part des pays arabes du golfe Persique à l’adresse du gouvernement américain.

« L’Arabie saoudite va envoyer une délégation à Washington pour l’appeler à la retenue envers l’Iran, au nom des États du golfe [Persique]. Le message sera : “S’il vous plaît, épargnez-nous la douleur de vivre une autre guerre !” (Autrement dit, faites attention à ce que vous souhaitez !) ».

À ce sujet, Bloomberg a écrit qu’après l’assassinat du Grand général iranien Soleimani par les forces américaines le 3 janvier à Bagdad, les pays arabes ont recouru à de vaste mesures pour empêcher la crise entre Téhéran et Washington de se transformer en un conflit militaire en bonne et due forme.

Le vice-ministre de la Défense et frère cadet du prince héritier saoudien est attendu aux États-Unis pour rencontrer des autorités américaines et les appeler à la retenue. De l’autre côté, le Qatar, qui a connu lui-même ces dernières années des tensions avec Riyad, a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Téhéran, ajoute Bloomberg.

Le professeur en sciences politiques et ancien conseiller du prince héritier des Émirats arabes unis, Abdulkhaleq Abdullah, a déclaré à Bloomberg que le message des pays du golfe Persique aux États-Unis est clair : « ils disent à Trump : “Épargnez-nous la douleur de vivre une autre guerre qui serait destructrice pour la région.” Nous serons les premiers à payer le prix de toute confrontation militaire, il est donc dans notre intérêt de ne pas voir les choses déraper. »

Par ailleurs, le roi Salmane ben Abdel Aziz d’Arabie saoudite et son fils, le prince héritier MBS ont établi des contacts séparés avec le président et le Premier ministre irakiens pour demander un apaisement des tensions. De même, le Conseil de coopération du golfe Persique dirigé par l’Arabie saoudite a publié ce lundi un communiqué dans lequel il insiste sur le maintien du calme et la prévention d’une escalade de tensions.

Source: Arabie