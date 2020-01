Le Hezbollah libanais a estimé que le plan de règlement honteux du conflit israélo-palestinien dévoilé, mardi 28 janvier, par « l’administration barbare » du président américain Donald Trump était une «tentative d’éliminer les droits du peuple palestinien, historiques et légitimes».

« Après des décennies de soutien à l’ennemi, son occupation, ses agressions et ses massacres à l’encontre des peuples arabes, l’administration satanique américaine a couronné aujourd’hui son agression en essayant d’éliminer les droits historiques et juridiques du peuple palestinien », a affirmé le Hezbollah dans un communiqué publié mardi soir.

Ce «marché de la honte n’aurait pas pu se faire sans la complicité et la trahison d’un certain nombre de régimes arabes, partenaires en secret ou au grand jour de ce complot», a asséné le Hezbollah. Et d’ajouter : « Les peuples de notre nation, qui croient en la cause palestinienne, ne pardonneront jamais à ces dirigeants qui, pour préserver leurs faibles trônes, ont jeté une longue histoire de martyrs, de souffrance et de résistance à l’occupation au détriment de la vérité et de la dignité ».

En dévoilant son plan à Washington, Trump a salué la présence des ambassadeurs d’Oman, des Emirats arabes unis et de Bahreïn à sa conférence de presse.

Le plan américain est «un pas très dangereux qui aura de graves répercussions sur l’avenir de la région et ses peuples», a encore jugé le Hezbollah.

D’après l’initiative US, les réfugiés palestiniens n’auront pas droit au retour, a annoncé lors de la conférence de presse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Hezbollah a affirmé y voir «un des dangers les plus flagrants» et dénoncé cette volonté «d’éliminer le droit du retour», de «priver le peuple palestinien de son droit à sa terre et de liquider sa cause ».

Cette mesure a aussi pour but d’entraîner dans les pays d’accueil «des tensions sociales et démographiques (…) qui ne servent que les intérêts de l’ennemi et ses objectifs expansionnistes», a jugé le Hezbollah.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui à Washington prouve que le choix de la Résistance est le seul choix pour libérer la terre.

Toutes les autres options de négociation ne rendent pas la terre et ne libèrent pas de prisonniers mais poussent plutôt l’ennemi vers de nouvelles agressions et arrogance ».

Le Hezbollah a en outré salué « le peuple palestinien, ses dirigeants et les factions de la résistance pour avoir été à l’avant-garde du rejet, avec toute leur force, au soi-disant deal du siècle ».

Pour le Hezbollah, « tous les complots, accords et trahisons ne pourront pas éradiquer le droit des Palestiniens à leur terre et lieux saints ainsi qu’à leur droit au retour à leurs villages et villes ».

Et de conclure : « notre nation et notre peuple vigilant sont en mesure d’avorter cet accord et de contrecarrer ses effets, dans un avenir proche, Inchallah ».

Sources: AlManar +AFP