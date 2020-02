Le chef du parti Israel Beteinou, Avigdor Lieberman a déclaré, samedi 1 février, lors d’un événement culturel à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, que le plan de paix de Donald Trump était en réalité « une échappatoire aux vrais problèmes à l’ordre du jour » pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon Lieberman, le plan de paix controversé révélé mardi, est utilisé par Netanyahu pour dissimuler les problèmes auxquels il devrait faire face, tels que « l’effondrement du système de santé, le déficit budgétaire, la coercition religieuse et la soumission au Hamas ».

Il a également affirmé que les prochaines élections du 2 mars n’étaient pas « un choix entre Gantz et Netanyahu mais plutôt un choix quant aux priorités du prochain gouvernement. »

Par ailleurs, le chef de l’alliance travailliste-Gesher-Meretz, Amir Peretz a également pris la parole lors d’un événement culturel à Tel-Aviv, au cours duquel il a attaqué la personne du Premier ministre.

« Netanyahu aurait dû démissionner depuis longtemps, simplement du fait de son échec cuisant à assurer la sécurité des citoyens dans les communautés frontalières de Gaza, » a-t-il souligné, alors que des roquettes et des obus de mortier ont été tirés depuis Gaza sur ‘Israël’ mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas a quant à lui de nouveau condamné samedi le plan de paix américain et annoncé qu’il n’y aura plus « aucun lien » avec ‘Israël’ et les États-Unis, ni même sécuritaire.

Le plan controversé de Trump appelé ‘deal du siècle’ prévoit de mettre en place un État palestinien démilitarisé, sur moins de 40% de la Cisjordanie, en maintenant le statut de Jérusalem AlQuds occupée en tant que capitale indivisible d’Israël.

Il évoque également une capitale du futur État palestinien non pas à l’Est d’AlQuds, où se trouvent les lieux saints de l’Islam, mais dans l’une de ses banlieues. Avec ce projet, le territoire contrôlé par les Palestiniens devra être sans souveraineté. Par ailleurs, les colonies israéliennes et la vallée du Jourdain devront être annexées à ‘Israël’.

Source: Médias israéliens