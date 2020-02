La contrebande de pétrole et les sanctions imposées par Washington contre Damas empêchent la reconstruction de la République arabe syrienne, estime le ministre Sergueï Choïgou.

Les sanctions introduites par les États-Unis à l’encontre de la Syrie et le pillage de ses réserves naturelles entravent la reprise de la vie normale dans la République arabe, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«D’une part, certains champs pétroliers sont contrôlés par les États-Unis. Là on assiste à un pillage flagrant des richesses qui appartiennent au peuple syrien. D’autre part, on interdit les exportations de pétrole vers la Syrie», a constaté M.Choïgou à l’issue des négociations entre les ministres russes et italiens de la Défense et des Affaires étrangères à Rome.

Selon lui, une grande partie du territoire syrien «a besoin de chaleur, d’eau chaude et d’électricité». «Et tout ça est fait des hydrocarbures qu’on ne peut pas y livrer», a souligné le ministre.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait accusé les États-Unis de contrebande de pétrole syrien.

À quand la reconstruction de Raqqa?

Toujours d’après Sergueï Choïgou, la partie américaine a échoué à tenir sa promesse de reconstruire Raqqa, ex-«capitale» syrienne de Daech*, qui avait été sérieusement endommagée par les bombardements de la coalition antiterroriste conduite par les États-Unis.

«Tout le monde se rappelle les bombardements et la destruction de la ville de Raqqa. Les États-Unis promettaient à l’époque de reconstruire Raqqa, de débloquer des fonds à ces fins. Et pourtant le déminage n’a toujours pas commencé dans la ville», a expliqué M.Choïgou.

Et de conclure que les obus toujours présents à Raqqa faisaient une cinquantaine de morts chaque mois.

Source: Sputnik