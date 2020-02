Sous le poids des pressions israéliennes, la Belgique a renoncé à l’invitation d’un militant belge au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prononcer un discours sur les crimes de guerre commis par Israël dans les territoires palestiniens.

M. Parker qui est le président l’Union internationale pour les droits de l’enfant palestinien devait prononcer le lundi prochain son allocution intitulée « Les violations flagrantes perpétrées par Israël dans les territoires palestiniens entre 2014 et 2019 ». Il y accuse l’entité sioniste de commettre des crimes de guerre et de torturer des enfants palestiniens.

Parker avait indiqué au mois de janvier 2019 que « les forces armées israéliennes ont été régulièrement impliquées dans de vastes et systématiques violations des droits de l’Homme contre les enfants palestiniens et pourtant, c’est l’impunité systémique qui reste la norme».

En 2015, un an après l’offensive israélienne meurtrière contre la bande de Gaza, « Bordure protectrice », Parker avait accusé l’entité sioniste de contrevenir au droit international et de mener des « attaques indiscriminées ».

Selon le journal israélien Yediot Ahronot, des diplomates israéliens se sont déclarés satisfaits de la décision de la Belgique, intervenue au terme d’« une confrontation diplomatique » entre Tel Aviv et Bruxelles.

Israël a accusé l’organisation de Parker d’antisémitisme et d’entretenir des liens étroits avec le Front populaire pour la libération de la Palestine. Cette organisation de résistance palestinienne est considérée comme terroriste par l’Union Européenne, les États-Unis et Israël.

Durant le mois de février, Israël a convoqué à deux reprises l’ambassadeur suppléant de Belgique à Tel Aviv, Pascal Buffin, pour le réprimander pour cette décision.

Bruxelles avait fait de même, convoquant l’ambassadeur israélien en Belgique, Emmanuel Nahshon.

Via son ambassade, l’entité sioniste a lancé une campagne de diabolisation contre la Belgique l’accusant de s’être positionné «comme l’un des Etats-membres les plus hostiles à l’égard d’Israël ».

