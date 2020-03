Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran s’est entretenu lundi avec des responsables irakiens de haut rang dont le chef du renseignement Mostafa Kazemi.

« Compte tenu de la nouvelle conjoncture politico-sécuritaire qui prévaut en Irak, le rôle des services de renseignement et de sécurité s’avère très crucial pour gérer la situation », a-t-il réaffirmé, rapporte le site web francophone de la télévision iranienne Press Tv.

Et de poursuivre : « L’Iran souhaite la formation d’un gouvernement fort et efficace en Irak basé sur la vox populi et la volonté du peuple irakien. »

Dans une autre partie de ses propos, indique Press Tv, il a évoqué l’assassinat lâche du commandant de la Force Qods et du numéro deux des Hachd al-Chaabi, respectivement le général de corps d’armée Qassem Souleimani et Abou Mahdi al-Mohandes pour dire: « L’assassinat abject de ces deux commandants du Front de la Résistance est le résultat d’une erreur stratégique de Trump et de son équipe et le compte à rebours de l’expulsion des États-Unis de la région a commencé depuis le vendredi 3 janvier. »

En allusion à la manifestation qui a eu lieu en soutien à la souveraineté et à l’indépendance irakiennes, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a estimé que cette démarche montre que la nation irakienne est le précurseur de l’expulsion des États-Unis de la région.

Le chef du renseignement irakien Mostafa Kazemi a pour sa part salué le rôle efficace de la RII dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité et de la sécurité dans la région: « L’efficacité de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la sécurité à l’intérieur et autour de ses frontières explique le bon fonctionnement de son modèle de sécurité. »

« Nous apprécions l’assistance inlassable de la République islamique d’Iran à l’Irak dans la lutte contre le terrorisme et nous nous félicitons de la poursuite de cette coopération », a-t-il ajouté, selon Press Tv.