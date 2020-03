À l’occasion de la fin de l’année iranienne en cours, le ministre de la Défense, le général Amir Hatami a déclaré que l’année prochaine (à partir du 20 mars), le ministère de la Défense renforcerait son approche qui consiste à accéder aux nouvelles technologies pour contrer les menaces à venir.

« Nous accéderons régulièrement aux nouvelles technologies pour nous procurer d’un niveau plus élevé de la dissuasion et moderniser nos techniques et nos tactiques offensives et défensives », a déclaré le ministre de la Défense.

Le général Amir Hatami a aussi dénoncé le projet de longue date des États-Unis pour anéantir la dissuasion défensive de l’Iran.

« Les États-Unis poursuivent leur projet de pression maximale sur l’économie iranienne et le pouvoir d’achat des Iraniens afin de mener ces derniers à se retourner contre l’Ordre islamique, mais ce complot de l’ennemi a complètement échoué », a déclaré ce mercredi le ministre de la Défense.

Quant à la pandémie de COVIDE-19, le général Hatami a estimé qu’il faudrait retenir les déclarations des autorités chinoises concernant les origines américaines de la propagation du coronavirus dans le monde.

