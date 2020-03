Le site d’information libanais al-Ahed News a effectué un reportage sur les œuvres et les activitees la défense civile du comité médical du Hezbollah pour enrayer la pandémie du Covid-19 au Liban. en coordination avec le ministère de la santé et les municipalités

Selon les derniers chiffres donnés par le ministère de la Santé, depuis le 21 février et jusqu’au 19 mars, 149 personnes ont ét6 infectées par cette maladie. C’est-à-dire 16 de plus par rapport à mercredi.

Le nombre des décès a été revu à la baisse,tout juste trois. La quatrième victime annoncée hier, une dame de 90 ans qui a succombé lors de son arrivée à l’hôpital Rafic Hariri, est décédée de mort naturelle.

Selon le reportage, des cellules de crise qui ont été formées par la Défense civile du Hezbollah dans les centres de Beyrouth, du Liban-sud et de la Békaa, ainsi que dans chaque village.

Une interview effectuée avec le directeur général de la Défense civile Adnan Mokaddem, a mis la lumière sur les points les plus importants du plan de lutte contre le coronavirus.

Il indique que 30 ambulances sont déjà prêtes pour transporter les personnes atteintes ou soupçonnées d’être atteintes par le virus, que 100 ambulances autres devraient l’être prochainement.

Travaillant en coordination totale avec le ministère de la Santé, «nous avons tous les préparatifs qui nous permettront d’atteindre le nombre de 300 ambulances pour transporter les personnes atteintes du virus au cas où cela serait nécessaire», a assuré M. Mokaddem.

Le site al-Ahed rapporte que la défense civile du Hezbollah œuvre en outre pour former le personnel et les bénévoles à mener les opérations de stérilisation, pour soutenir les municipalités et les syndicats dans les travaux de stérilisation des rues, des lieux de travail, des institutions et des lieux de culte.

Comme étape préventive, M. Mokaddem rend compte qu’une équipe du centre a été spécifiquement formée pour les missions d’enterrement des personnes qui succombent au coronavirus, lesquelles doivent respecter certaines mesures pour empêcher que l’infection ne passe aux vivants.