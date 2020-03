« Récemment des images terrifiantes ont été diffusés de l’un des hôpitaux de Madrid, capitale espagnole dont les couloirs étaient engorgés de dizaines de patient atteints du coronavirus, gisant sur le sol sans aucun soin médical dont certains étaient mort tragiquement », a écrit l’analyste et rédacteur en chef du journal en ligne Rai al-Youm, Abdel Bari Atwan.

« Je m’étais rendu il y a 17 jours en Espagne en vue de faire un discours à la Maison arabe de Madrid. A cette époque, il n’y avait pas de cas de contamination. Les rues, les restaurants et les bars étaient bondés. Mais ce qui est effrayant, c’est que deux ou trois jours après que j’ai quitté le pays, on a annoncé que le nombre de personnes infectées est passé d’une centaine à un millier, de sorte qu’en deux semaines, le nombre de cas de contamination a dépassé les 25 000 dont 1 700 ont décédé », a-t-il rapporté.

Cette situation est la conséquence de l’insouciance, de l’incompréhension, du manque de sérieux et du refus de la théorie du complot, de sorte que la vieille Europe a été prise au dépourvu; tout d’abord l’Italie où le nombre de morts a dépassé les 5 000 avec 52 000 cas de contamination. Vient après la France avec 15 000 cas signalés et 600 morts. Le Royaume-Uni se positionne en troisième position avec 5 683 personnes infectées et 281 morts.

Et de poursuivre: « Le Premier ministre britannique est une personne influencée par des idées racistes. On dit qu’il n’est pas intelligent non seulement parce qu’il a assuré aux citoyens qu’ils perdraient leurs proches, ce qui a semé la panique aussi bien au niveau national qu’international, mais parce que son gouvernement a opté pour la stratégie de l’immunité collective qui ne pourrait fonctionner que si 60% de la population était atteinte, au risque d’avoir potentiellement davantage de morts, tandis que les personnes âgées et les retraités doivent se débrouiller seuls. Ils doivent y faire face et le système de santé britannique ne peut pas faire grande chose pour eux dans le contexte de la relance du sang anglais et de l’adaptation de la société au vieillissement.

Ils disent sans équivoque et aucune attente que le Royaume-Uni est à deux ou trois semaines de la situation catastrophique qui sévit en Italie. Mais la question est de savoir quels sont vos projets pour éviter une telle situation ? Ils répondent que les citoyens doivent rester chez eux et le gouvernement conseille aux restaurants, aux magasins et aux clubs sportifs de fermer et que cela est une décision volontaire contrairement aux autres pays dont la priorité est la santé des citoyens quel que soit leur âge ».

« La stratégie d’immunité collective est déjà en vigueur au Royaume-Uni mais progressivement et sans annonce officielle. Un de mes amis m’a dit que les hôpitaux sont saturés, qu’ils ne peuvent plus admettre des patients et qu’ils ferment leurs portes à plusieurs malades en leur demandant de rester chez eux car ils n’ont pas suffisamment de lits et de respirateurs.

D’un autre côté, les États-Unis, leader du monde occidentale libre et partenaire des pays européens de l’OTAN, n’ont pas envoyé un seul conteneur de matériel médical pour aider leurs alliés, mais encore ils se sont complètement isolés et interdit aux citoyens européens l’entrée aux Etats-Unis.

Washington a également tenté de s’accaparer les expériences des entreprises allemandes qui sont proches d’un vaccin et d’un remède contre le coronavirus, en leur proposant un milliard de dollars, mais le patriotisme allemand a mis en échec ce complot immoral et inhumain.

Pékin se mobilise pour sauver le monde

Mais ce qui est intéressant, c’est qu’un seul pays qui n’est pas occidental, est à l’avant-garde des efforts pour sauver le monde de cette maladie et qui a mobilisé tous ses experts pour freiner la propagation du coronavirus plus rapidement.

Ce pays c’est la Chine, dont les avions volent vers l’Italie, l’Espagne, l’Iran, le Maghreb et l’Algérie et tous les pays dans le besoin, avec des équipements et des médicaments et des spécialistes, et le président Xi Jinping a envoyé un message aux dirigeants du monde, pour exprimer sa sympathie à ceux qui souffrent de cette maladie et a déclaré que son pays était prêt à déployer plus d’efforts et à partager ses expériences dans la lutte contre cette épidémie. »

« Cette décision humanitaire et responsable à l’échelle internationale représente une nouvelle carte du pouvoir qui prévaudra au lendemain de cette calamité, une carte sur laquelle les États-Unis n’auront aucune place car ils ont échoué dans cette épreuve et n’ont pas remplis les conditions requises pour le leadership mondial. Ils n’ont pas renoncé à leurs guerres, embargos et sanctions.

(L’Ayatollah) Sayed Ali Khamenei, le Guide suprême de la Révolution iranienne, a également fait les bonnes remarques dans son allocution télévisée, affirmant qu’il n’accepterait aucune aide des États-Unis parce que c’est un pays pervers et que ses dirigeants sont des menteurs, trompeurs et charlatans. S’ils ont le matériel, qu’ils l’utilisent pour sauver leur peuple.

Nous continuons d’adhérer à la théorie selon laquelle les services de renseignement américains sont les premiers accusés de la propagation de l’épidémie, d’abord dans la ville de Wuhan, le centre de l’industrie et de l’économie de la Chine, puis vers la vieille Europe – Allemagne, France, Italie et Espagne – qui sont sur le point de se rebeller contre la domination américaine et qui ont adopté pour une défense et une stratégique indépendantes des États-Unis qui souhaitent démanteler l’Union européenne et l’affaiblir en imposant des sanctions et qui a apporté leur soutien au Brexit.

Il s’agit en fait d’une guerre pour gagner le leadership mondial entre la Chine en plein essor et les États-Unis en déclin, et le coronavirus est le plus récent outil de Washington, tandis que la Chine a remporté la victoire au premier tour de cette grande bataille en gagnant la sympathie de plusieurs pays en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Sud », a expliqué Abdel Bari Atwan.

Source: Avec PressTV