La Résistance islamique en Irak, les Brigades du Hezbollah, ont mis en garde, mercredi 25 mars, contre un plan américain visant à prendre d’assaut les positions des services de sécurité et du Hachd Chaabi, et ce avec la participation d’un appareil de sécurité irakien.

« Au moment où les Irakiens sont préoccupés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, nous avons repéré des agissements américains ayant des objectifs douteux », a indiqué le Hezbollah irakien dans son communiqué.

Et de préciser : « le plan américain vise à effectuer des parachutages accompagnés d’un appui au sol par les membres d’un appareil de sécurité irakien à l’encontre des postes des services de sécurité irakiens et du Hachd Chaabi ».

Les Brigades du Hezbollah ont mis en garde contre « les répercussions de la décision américaine, vu qu’elle mettra en danger les fondements de l’État irakien et affectera la paix civile ».

Le Hezbollah a dans ce contexte appelé ses combattants « à s’apprêter à affronter le plan malveillant de l’ennemi américain ». Et de prévenir : « Toute partie irakienne, qui participera à ce complot, sera traitée comme un ennemi, et sa trahison ne sera point pardonnée ».

Entre-temps, le membre de la Commission de sécurité et de défense au Parlement irakien, , Karim Aliwi, a considéré que « les manœuvres aériennes émirati-américaines sont un nouveau message de provocation pour les pays de la région, d’autant plus qu’elles sont couplées aux suggestions des Américains via les médias du Golfe sur un coup d’État militaire en Irak ».

Source: Traduit à partir d'Irna