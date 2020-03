Plusieurs pays sont venus au secours de l’Italie, le pays le plus concerné en Europe par le coronavirus. Interrogé par Le Corriere de la Serra, La Stampa et La Repubblica sur l’aide russe, chinoise et cubaine, Emmanuel Macron a mis en valeur l’aide franco-allemande.

«On parle beaucoup de l’aide chinoise ou russe, mais pourquoi ne parle-t-on pas que la France et l’Allemagne ont envoyé deux millions de masques et des dizaines de milliers de combinaisons médicales en Italie?», a-t-il demandé, soulignant que les pays européens lancent actuellement des appels pour l’achat conjoint de masques et de respirateurs.

«Cela peut être insuffisant mais c’est déjà un début et nous ne devons pas nous laisser enivrer par ce que disent nos partenaires et concurrents internationaux.»

Selon lui, les Européens ont secouru la Chine au début de l’épidémie, alors qu’elle était la plus touchée, en envoyant plus de 50 tonnes de matériel. «L’Europe doit être fière et se sentir forte, car elle l’est», a-t-il noté.

Appel à une «solidarité européenne forte»

Dans la même interview, M.Macron s’est également dit favorable à des «emprunts Corona» face aux «réticences» de l’Allemagne, opposée à toute mutualisation des dettes, et en appelle à la solidarité budgétaire européenne.

«Nous ne surmonterons pas cette crise sans une solidarité européenne forte, au niveau sanitaire et budgétaire», a estimé le chef de l’État.

Pékin dénonce les propos «cyniques» de Paris

La Chine a dénoncé ce 30 mars des propos «cyniques» en référence aux déclarations de la secrétaire d’État française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui avait accusé Pékin «d’instrumentaliser» son aide.

«C’est parfois plus simple de faire de la propagande, de belles images et parfois d’instrumentaliser ce qui se passe», a lancé dimanche Amélie de Montchalin dans l’émission Questions politiques de France Inter, du quotidien Le Monde et de France Télévisions. «Je vous parle de la Chine, de la Russie qui mettent en scène des choses.»

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lui a répondu:

«J’ai entendu plusieurs fois des Occidentaux mentionner le mot de « propagande » par rapport à la Chine. J’aimerais leur demander: à quoi font-ils exactement référence?Que souhaitent-ils? Que la Chine reste les bras croisés face à cette grave épidémie (…) qui sévit dans les autres pays? Qu’elle reste indifférente?».

L’aide en question

Le gouvernement chinois a offert ces dernières semaines des masques, des combinaisons de protection ou encore des gants aux pays particulièrement touchés par le Covid-19. Il a également envoyé des experts médicaux, notamment en Italie.

Quinze avions militaires russes avec des brigades de virologues et de l’équipement ont été envoyés en Italie pour contrer l’épidémie à la suite d’un entretien téléphonique entre le Président russe et le Premier ministre italien. Les spécialistes sont arrivés le 25 mars à Bergame.

Cuba, de son côté, a envoyé récemment à la demande des pays concernés des brigades médicales au Venezuela, au Nicaragua, en Italie, à Grenade, au Surinam, en Jamaïque et à Belize.

Toutefois, ce pays a dû se défendre face aux accusations du département d’État américain, lequel a justifié l’aide cubaine par la volonté de «récupérer l’argent perdu quand d’autres pays ont arrêté de participer à ce programme abusif».

Source: Sputnik