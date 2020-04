Les autorités de New York se préparent à utiliser les parcs locaux comme cimetières temporaires pour les personnes mortes des suites du coronavirus, a annoncé un membre du conseil municipal.

Des personnes décédées du Covid-19 à New York peuvent provisoirement être inhumées dans les parcs de la ville, alors que les morgues et les hôpitaux ont du mal à stocker les dépouilles, a déclaré lundi 6 avril Mark Leine, président du comité de la santé publique au conseil municipal de New York.

«Bientôt, nous entamerons « l’inhumation temporaire » en utilisant probablement un parc de New York pour les enterrements (oui, vous avez bien lu). Des tranchées seront creusées pour 10 cercueils en ligne. Cela se fera de manière digne, ordonnée et temporaire. Mais il sera difficile pour les New-Yorkais de l’accepter», a indiqué l’élu dans un message sur Twitter.

Après que le message a attiré beaucoup d’attention, l’élu a expliqué qu’il s’agissait d’un plan de secours qui ne serait pas réalisé si le taux de mortalité diminue.

Les morgues pleines, les cimetières débordés?

Selon M.Levine, les morgues des hôpitaux new-yorkais sont bondées et le Bureau du médecin légiste en chef (OCME) avait dépêché 80 semi-remorques frigorifiques capables d’accueillir 100 corps chacun des hôpitaux de la ville.

«Elles sont aussi presque remplies. Certains hôpitaux ont dû ajouter un deuxième ou même un troisième camion», a avoué l’élu.

Les familles en deuil rapportent avoir appelé plusieurs salons funéraires et n’en avoir trouvé aucun qui puisse s’occuper de leurs proches décédés, alors que les cimetières ne sont pas en mesure de traiter le nombre de demandes d’enterrement, a-t-il noté sur Twitter.

«Le nombre de corps continue d’augmenter. Les congélateurs des sites de l’OCME à Manhattan et Brooklyn seront bientôt pleins», a déclaré M.Levine.

La porte-parole de l’OCME, Aja Worthy-Davis, a démenti les propos de M.Levine, affirmant que les congélateurs des sites de Manhattan et de Brooklyn avaient «suffisamment d’espace», selon le New York Post.

«Nous n’avons pas de plans pour enterrer qui que ce soit dans les parcs de la ville en ce moment», a-t-elle déclaré.

Le maire confirme l’existence d’un plan

Interrogé à ce propos lors d’un point presse, le maire de la ville, Bill de Blasio, a déclaré ce lundi 6 avril qu’il y avait un plan de secours prévoyant des enterrements temporaires.

«Nous pourrions très bien être confrontés à des enterrements temporaires, afin que nous puissions traiter avec chaque famille plus tard. Nous aurons la capacité de procéder à des enterrements temporaires, c’est tout ce que je vais dire», a indiqué le maire.

Source: Sputnik