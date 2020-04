Le Council on American-Islamic Relations (CAIR), la plus grande organisation musulmane de défense des droits civils et de défense des droits de l’homme du pays, a condamné aujourd’hui la nomination par le président Trump de Kayleigh McEnany comme porte-parole de la Maison Blanche en raison de sa longue histoire de défense et de promotion de l’islamophobie.

CAIR rappelle que McEnany a, à plusieurs reprises, mis en avant la menace d’extrémisme parmi les musulmans.

«Nous sommes scandalisés, mais pas surpris, que le président Trump ait à nouveau nommé une extrémiste antimusulmans et anti-immigrés à un poste à la Maison Blanche », a déclaré le directeur des affaires gouvernementales du CAIR, Robert S. McCaw.

« Mme McEnany a défendu l’islamophobie du président Trump, blâmé le multiculturalisme en Europe, et a même participé à une table ronde intitulée « Quelle est la taille de la menace de l’islam? », au cours de laquelle le suprémaciste blanc Gavin McInnes a fait valoir que les musulmans sont sujets à la violence en raison de défauts génétiques.

« Mme McEnany n’a pas de place pour parler au nom de notre gouvernement. L’administration Trump recherche et accueille des personnes islamophobes, fanatiques, anti-immigrés et partageant d’opinions d’extrême droite… Elle devrait se sentir chez elle au service de ce président ».

CAIR est la plus grande organisation musulmane de défense des libertés civiles des États-Unis. Sa mission est d’améliorer la compréhension de l’islam, de protéger les droits civils, de promouvoir la justice envers les musulmans américains.

Source: Traduit à partir de CAIR