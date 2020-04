L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont présenté jeudi 9 avril un projet de baisse de leur production de plus d’un cinquième et ont dit s’attendre à ce que d’autres pays réduisent à leur tour leur production face à la chute des prix.

Mais le groupe, désigné sous le nom d’OPEP+, a indiqué dans un communiqué publié à l’issue de discussions par visioconférence qu’un accord final sur une réduction de leur production de pétrole de 10 millions de barils par jour (bpj) dépendait des efforts du Mexique sur la question.

L’accord prévoit aussi que cette réduction passe à 8 millions de barils par jour de juillet à décembre.

La pandémie de coronavirus a déséquilibré un marché où l’offre mondiale était déjà excédentaire, et où elle l’est désormais dans des proportions rarement vues, avec les restrictions aux déplacements prises partout pour éviter la propagation de la maladie (Covid-19).

Selon l’agence d’informations financières Bloomberg, Mexico trouve excessif l’effort qui lui est réclamé, comparé à d’autres pays.

Une nouvelle réunion est prévue le 10 juin, toujours en visioconférence, «pour décider de mesures supplémentaires, autant qu’il sera nécessaire pour équilibrer le marché», indique l’AFP.

L’accord prévoit aussi un niveau de réduction de la production entre janvier 2021 et avril 2022, à 6 millions de barils par jour.

Les pays producteurs « proches d’un accord », selon Trump

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que les principaux pays producteurs de pétrole, Opep et Russie en tête, étaient « proches d’un accord » afin de soutenir les prix.

« Ils sont proches d’un accord, nous saurons bientôt ce qu’il en est », a déclaré M. Trump lors de son point de presse quotidien sur le coronavirus.

« Ils annonceront probablement quelque chose aujourd’hui ou demain, dans un sens ou dans un autre », a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a précisé avoir eu une « très bonne conversation » téléphonique jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine et le roi Salmane d’Arabie saoudite sur ce thème.

Les trois dirigeants ont discuté « d’un accord sur le pétrole », avait précédemment indiqué, sans autres précisions, Dan Scavino Jr, conseiller de M. Trump.

Les prix du pétrole ont fini en baisse jeudi, de 9,3% pour le WTI new-yorkais et de 4,2% pour le Brent londonien.

Sources: AFP + Sputnik