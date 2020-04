Le chef du groupe « Yes California », Marcus Ruiz Evans, l’un des leaders du mouvement indépendantiste californien a publié un message vidéo adressé au peuple iranien, a rapporté le site d’information iranienne Mashregh News.

« Il s’agit d’un message de la République indépendante de Californie au peuple de la République islamique d’Iran », a-t-il déclaré au début de la vidéo, diffusée il y a quelques jours.

« Je vous parle aujourd’hui, non pas en tant qu’Américain, mais en tant que Californien », a déclaré Marcus Ruiz Evans. « Comme beaucoup d’autres nationalistes californiens, je ne me considère pas comme un Américain au sens traditionnel du terme », a-t-il poursuivi.

S’attardant sur le fait que la Californie est une société complètement distincte des États-Unis, le chef du groupe de « Yes California » a souligné que l’État californien a une histoire plus ancienne que l’histoire américaine.

« Par conséquent, il n’est pas nécessaire de mentionner que lorsque la Californie deviendra un État indépendant, la République de Californie élaborera sa propre politique étrangère et cela indépendamment des desiderata de Washington », a insisté le chef du mouvement indépendantiste de la Californie.

Il réitère également le fait que « les Californiens sont un peuple épris de paix et s’oppose aux politiques bellicistes et impérialistes de Washington ».

« Nous sommes pour la construction de ponts et non pas de murs », a-t-il encore insisté avant de rappeler que certaines manifestations tenues à grande échelle contre l’invasion américaine en Irak avaient été organisées en Californie.

Plus loin dans ses propos, Marcus Ruiz Evans a ajouté : « La Californie abrite la plus grande communauté iranienne vivant à l’étranger, et c’est notre fierté de les avoir chez nous ».

« Les Iraniens vivant en Californie sont une partie importante de notre culture et de notre identité », a-t-il renchéri.

« Une Californie indépendante pourra définir ses propres lignes politiques et prendre ses propres positions envers certaines questions importantes pour le peuple iranien : Des questions comme Israël, la guerre civile en Syrie, la reconnaissance de la Palestine, l’enrichissement de l’uranium et le développement de l’énergie nucléaire par l’Iran, ainsi que la présence de puissances occidentales dans la région », a-t-il énuméré.

«Les États-Unis en particulier son gouvernement ne sont pas populaires dans de nombreux pays, pour cause de leur politique étrangère agressive, belliciste et impérialiste », a-t-il encore précisé.

« Nous, les Californiens, nous ne voulons plus être connus comme les meneurs de ce genre de politiques », a conclu le chef du groupe indépendantiste « Yes California ».

Fondée par Louis J. Marinelli et Marcus Ruiz Evans en 2015, Yes California est la communauté d’activistes la plus grande et la plus connue qui pense que la Californie devrait être un pays indépendant.

Les raisons avancées sont nombreuses, mais peuvent généralement être résumées comme suit:

(1) la Californie est une société distincte avec sa propre histoire et sa culture uniques.

(2) la Californie en tant que cinquième économie mondiale a ce qu’il faut pour être son propre pays.

(3) les meilleures personnes pour gouverner la Californie sont les habitants de la Californie.

Bien des Californiens n’ont pas tardé à réagir à la victoire de Donald Trump en manifestant un intérêt pour l’indépendance de la Californie.

Sur les médias sociaux, plusieurs ont manifesté leur désir de faire de l’État de la Californie un pays à part entière.

Sources : Avec PressTV