Un sénateur républicain a souligné que la meilleure manière de faire pression sur l’Arabie saoudite était de retirer les troupes américaines présentes sur le territoire saoudien, et cela sous un délai de 30 jours.

« Les États-Unis devraient retirer leurs forces d’Arabie saoudite dans les 30 jours qui suivent l’adoption de ce projet de loi », a affirmé Bill Cassidy dans ce texte.

Avant ce sénateur républicain, deux autres républicains avaient présenté un projet de loi similaire.

Reuters citant un sénateur américain a rapporté que les États-Unis pourraient via cette loi faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle réduise sa production de pétrole.

Cassidy est d’avis que l’augmentation de la production de pétrole par l’Arabie saoudite a causé de lourdes pertes aux compagnies pétrolières américaines.

« Le surplus de pétrole de l’Arabie saoudite a empêché les sociétés énergétiques américaines de rivaliser sur le marché en tant que premier producteur mondial de pétrole et de gaz. L’Arabie saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde », a-t-il déclaré.

« Le retrait de nos forces afin de soutenir les autres serait une façon de reconnaître que l’amitié et le soutien sont une voie à double sens », a insinué ce sénateur américain de Louisiane.

Ce projet de loi doit être approuvé par le Sénat et la Chambre des représentants et puis par le président américain, Donald Trump, en charge de la promulgation des lois.

« Si Riyad ne respecte pas le plan de réduction de la production de pétrole, comment le Congrès pourra prendre à son tour des décisions à l’encontre de l’Arabie saoudite », a expliqué Cassidy dans son texte.

La propagation du coronavirus a entraîné la baisse de la demande de pétrole sur le marché pétrolier.

L’Arabie saoudite et la Russie tentent également de gagner de plus en plus de parts de marché en augmentant leur production, ce qui a eu pour effet la chute du prix du baril, qui est actuellement à son prix le plus bas depuis 18 ans.

Moscou et Riyad viennent pourtant de trouver un accord sur les questions générales de la réduction de leur pétrole

Suite à l’accord entre la Russie et l’Arabie saoudite, deux grands producteurs de pétrole, le prix du baril de pétrole brut Brent a augmenté, le vendredi 10 avril, de plus de 7% pour atteindre 35,14 $.

Le brut américain a augmenté de plus de 7% soit 26,90 dollars le baril.

L’Arabie saoudite va réduire sa production de 4 millions de barils par jour pour le mois d’avril, et la Russie a accepté de réduire sa production de brut de 2 millions de barils par jour.

Et ce, alors que la vidéoconférence de l’OPEP et de l’OPEP + a débuté le jeudi 9 avril à 19 h. Mais certaines sources d’information ont rapporté que les exportateurs de pétrole de l’OPEP et de l’OPEP + ont convenu de réduire leur approvisionnement quotidien en pétrole de 10 millions de barils (et non 15 millions).

Source : Avec PressTV

