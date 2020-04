Des miliciens syriens qui se sont rendus à l’armée syrienne ont assuré avoir été « formés dans une base américaine pour le sabotage et le terrorisme »

Lors d’un briefing le mercredi 15 avril, le Contre-Amiral Oleg Zhuravlev, le chef du Centre pour la réconciliation syrienne du ministère de la Défense russe, a indiqué que «les instructeurs américains les ont entraînés au sabotage des infrastructures pétrolières et de transport, ainsi qu’aux actes terroristes dans les territoires contrôlés par le gouvernement syrien ».

Durant leurs aveux, ces combattants ont déclaré avoir choisi de se rendre en début de semaine afin de « retrouver une vie paisible ». Ils racontent que leur convoi, alors qu’ils se rendaient près de la zone frontalière sud, près d’Al-Tanf, où l’armée Américaine maintient une base illégale, a été attaqué par un autre groupe soutenu par les États-Unis, les «Commandos de la Révolution», ou Jaish Maghawir al-Thawra.

Ce groupe travaille pour le compte des forces américaines depuis plusieurs années, bien avant leur présence militaire illégale dans le sud de la Syrie.

Seuls 27 combattants sont les survivants de l’assaut, le convoi ayant perdu trois véhicules et un certain nombre d’hommes avant de s’échapper, rapporte Zhuravlev, notant qu’ils sont maintenant sous la protection de l’armée syrienne à Palmyre. Ils ont remis des dizaines d’armes, dont des mitrailleuses lourdes de fabrication occidentale et des lance-grenades.

Selon le média russe RT, des images vidéo ont été diffusées en ligne par les médias locaux, censées montrer le moment où les combattants se sont rendus, dans lesquelles on voit un convoi de huit véhicules arrivant à un poste de l’armée syrienne près de Palmyre. Bien que les détails de l’accord de reddition n’aient pas été rendus publics, les médias pro-gouvernementaux locaux ont considéré que cette reddition était un « coup dur pour les États-Unis ».