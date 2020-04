Le Hamas a accusé le Mossad israélien d’avoir propagé la drogue dans les camps palestiniens au Liban.

Cette accusation a été exprimée par la voix du représentant du mouvement de résistance au Liban Ahmad Abdel Hadi, a indiqué le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam.

« La quantité de stupéfiants introduite dans les camps et leur bas prix ne laissent aucun doute qu’Israël est impliqué dans cette tentative d’immerger nos camps de stupéfiants pour détourner l’attention et altérer l’esprit de résistance chez le peuple palestiniens », a-t-il déclaré lors d’une rencontre ce lundi 20 avril dans le camp de Bourj al-Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth. Une rencontre qui célébrait l’arrestation d’un certain nombre de trafiquants.

Le mardi 14 avril, des factions palestiniennes et le mouvement Ansarullah ont arrêté avec l’aide de l’armée libanaise et des Forces de sécurité libanaise 9 trafiquants de drogue dans le camp de Bourj al-Barajneh, dans le cadre d’une campagne de perquisitions. Ils ont été livrés aux autorités libanaises.