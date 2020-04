La recherche de la genèse du Covid-19 est en train de devenir une histoire épique. Grâce aux insinuations du Président américain Donald Trump – « virus de la Chine », « virus de Wuhan », etc. – au contenu politique et stratégique explosif, Pékin est aujourd’hui plus déterminé que jamais à aller au fond de l’histoire.

Ce qui est une bonne chose, car maintenant que Pékin a été touché au vif et qu’il est chargé à bloc, cette histoire apparaîtra dans le domaine public tôt ou tard.

Dans un geste inhabituel le week-end dernier, l’envoyé de la Chine à Moscou, Zhang Hanhui, a souligné que toute l’histoire du Covid-19 ne fait que commencer et que la communauté mondiale a des surprises en réserve.

Il est inconcevable que l’Ambassadeur Zhang se soit exprimé à l’insu de Pékin. Il est significatif que l’envoyé chinois ait choisi l’agence de presse d’État russe Tass pour faire des révélations surprenantes.

Selon l’ambassadeur :

Cinq organisations scientifiques chinoises de premier plan ont recueilli les données de 93 spécimens du génome du COVID-19 qui ont été publiés dans une base de données mondiale basée sur les contributions de 12 pays de quatre continents différents.

Les recherches ont montré que le premier « ancêtre » du COVID-19 est un virus connu sous le nom de mv1, qui a ensuite évolué vers les haplotypes H13 et H38. (Un haplotype est un groupe de gènes au sein d’un organisme transmis ensemble d’un seul parent).

À leur tour, les H13 et H38 ont évolué en un haplotype de deuxième génération – H3 – qui s’est ensuite transformé en H1 (Covid-19).

En d’autres termes, le « père » du Covid-19 est H3 ; ses « grands-parents » sont H13 et H38 ; et son « arrière-grand-père » est mv1.

Or, bien que le virus qui a été découvert sur le marché des fruits de mer de Wuhan (Covid-19) soit bien de la variété H1, seul son « père » H3 a été repéré à Wuhan – et non, PAS sur le marché des fruits de mer.

Il est important de noter que les « grands-parents » du Covid-19 – H13 et H38 – n’ont jamais été repérés à Wuhan.

« Cela suggère que le spécimen H1 a été apporté au marché des fruits de mer par une personne infectée qui aurait déclenché l’épidémie. La séquence du gène ne peut pas mentir ». (Ambassadeur Zhang)

La source originelle de la propagation de Covid-19 reste donc à déterminer et la piste pourrait mener à n’importe quelle direction. À l’heure actuelle, bien que le Covid-19 ait été découvert pour la première fois à Wuhan, son origine exacte reste encore à déterminer.

En attendant, il existe des signes révélateurs. Ainsi, l’ambassadeur Zhang a rapporté :

1- Un couple marié du Japon a contracté le Covid-19 alors qu’il se trouvait à Hawaï (où se trouve la base américaine du Pacifique) entre le 28 janvier et le 3 février, bien qu’il n’ait pas visité la Chine et qu’il n’ait pas été en contact avec un Chinois. Le mari a notamment eu des symptômes le 3 février.

2- Les médias ont rapporté que le Covid-19 est apparu pour la première fois en Lombardie, dans le nord de l’Italie, dès le 1er janvier.

3- Selon le célèbre médecin spécialiste italien Giuseppe Remuzzi, l’épidémie de Covid-19 en Italie avait commencé à se propager avant même d’avoir commencé en Chine.

4- Le célèbre virologue américain Robert Redfield – actuellement directeur des Centers for Disease Control and Prevention (le principal institut national de santé publique des États-Unis et une agence fédérale) et administrateur de l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (une agence fédérale de santé publique basée à Atlanta, en Géorgie) – a émis l’hypothèse que le grand nombre de décès dus à la grippe aux États-Unis pourrait en fait avoir été causé par le Covid-19, mais les États-Unis n’ont pas effectué de tests à ce sujet à l’époque. (On estime que 80 000 Américains sont morts de la grippe et de ses complications l’hiver dernier).

5- Assez choquant, l’Italie a voulu retracer le premier cas d’infection par le Covid-19 en procédant à l’exhumation aux États-Unis de soi-disant victimes de la grippe, ce que les États-Unis ont catégoriquement refusé.

Cependant, la science et la technologie contemporaines sont bien équipées pour remonter la piste du Covid-19 et il est absolument certain que « tôt ou tard, le jour viendra où tout ce qui a été dissimulé sera révélé ». (Ambassadeur Zhang)

Il est intéressant de noter que depuis la publication de l’interview de l’Ambassadeur Zhang pour l’agence de presse Tass, le Président Trump a calibré ses précédentes allégations de complicité et d’intentions malhonnêtes de la part de la Chine. Alors que Trump avait menacé Pékin de représailles, il a depuis modéré sa position et a déclaré samedi lors d’un point de presse à la Maison Blanche :

« Vous savez, la question m’a été posée : « Seriez-vous en colère contre la Chine ? » Eh bien, la réponse pourrait bien être un « oui » très retentissant, mais cela dépend : S’agit-il d’une erreur qui a échappé à tout contrôle ou a-t-elle été commise délibérément ? OK ? C’est une grande différence entre les deux. Dans les deux cas, ils auraient dû nous laisser entrer. Vous savez, nous avons demandé à entrer très tôt, et ils ne voulaient pas que nous entrions. Je pense qu’ils étaient gênés. Je pense qu’ils savaient que c’était quelque chose de mauvais, et je pense qu’ils étaient gênés ».

Trump n’allègue plus la culpabilité de la Chine. Il ne s’agit plus non plus d’une affaire classée et ouverte. Elle est probablement négociable. Trump s’est exprimé deu x jours seulement après la parution de l’interview de l’Ambassadeur Zhang.

Le diplomate chinois a clairement laissé entendre que la piste du Covid-19 peut être et sera tracée scientifiquement. Trump aura un sérieux problème s’il s’avère que la grand-mère, le grand-père et l’arrière-grand-père du Covid-19 sont en fait domiciliés aux États-Unis.

Par M.K. Bhadrakumar

Source :Indiana Punch Line; traduit par Réseau International