Le ministre de la Santé de la République islamique d’Iran, Saeed Namki a annoncé qu' »au cours des 18 derniers jours, nous avons enregistré une baisse de 53% du nombre de personnes infectées par le coronavirus ».

M.Saeed Namki a souligné qu' »une réunion des ministres de la santé dans la région avait eu lieu en présence du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, et il a déclaré: Il y a 18 jours, nous avons eu une autre réunion pour étudier l’état de propagation du coronavirus avec les ministres de la santé, et nous avons pu depuis ce jour réduit le nombre de blessés de 53% aujourd’hui, et le nombre de décès dus à une infection corona a diminué d’un tiers au cours de cette période ».

Source: Farsnews