Un navire appartenant à Gazprom capable de terminer le gazoduc Nord Stream-2 est récemment entré dans la zone de construction du gazoduc près de l’île danoise de Bornholm et s’est dirigé vers Kaliningrad.

« Akademik Chersky » s’est arrêté dans le golfe de Gdansk, non loin des côtes de la région de Kaliningrad.

En février, le gazoduc est passé de Nakhodka à Singapour, après quoi il a changé plusieurs fois de destination.

Sanctions contre Nord Stream-2

À la fin de l’année dernière, les États-Unis ont adopté un budget de la défense, qui prévoyait des sanctions contre les entreprises impliquées dans la mise en œuvre de Nord Stream-2. Swiss Allseas, engagé dans la pose du gazoduc, a annoncé presque immédiatement sa suspension des travaux.

Le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a annoncé en décembre 2019 que l’utilisation du navire Chersky était l’une des options pour achever le gazoduc Nord Stream 2, mais qu’il faudra un certain temps en vue d’une préparation supplémentaire du navire.

Gazoduc « Nord Stream – 2 »

Nord Stream-2 implique la construction de deux pipelines de la côte russe vers l’Allemagne le long du fond de la mer Baltique. Un certain nombre d’États, en particulier l’Ukraine, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et les États-Unis, se sont opposés au projet. Kiev craignait de perdre des revenus du transit du gaz russe et Washington souhaite promouvoir son propre GNL sur le marché européen.

Les pays baltes et la Pologne, à leur tour, considèrent le pipeline comme « motivé politiquement ».

Enfin, Moscou, ainsi que Berlin et Vienne ont souligné à plusieurs reprises que Nord Stream-2 est un projet exclusivement commercial et vise à améliorer la sécurité énergétique des États européens. La Norvège a également soutenu la construction.

Source : News Front