Le député Hassan Fadlallah a présenté, lors d’une conférence de presse ce vendredi 8 mai, « un inventaire sur l’action du Hezbollah dans la lutte contre la corruption qui était difficile depuis le début, voire encore plus pénible que la guerre contre l’ennemi israélien ».

« Nous trouverons des juges courageux et prêts à mener la guerre contre la corruption », a confirmé le député Fadlallah, du bloc de la fidélité à la Résistance.

Et d’ajouter : « Nous avions deux options, soit laisser le pays sous l’emprise de la corruption, soit assumer la responsabilité et combattre avec les moyens légaux disponibles…Nous avons alors décidé de mener cette guerre à travers les institutions officielles, nous avons entamé un atelier législatif avant la formation du gouvernement et nous avons présenté des projets de lois, dont certains ont été adoptés par le Parlement ».

M.Fadlallah a dans ce contexte appelé le pouvoir judiciaire à « un véritable soulèvement contre les corrompus au sein du système judiciaire, contre la corruption et contre toute ingérence politique… Nous sommes avec vous pour renforcer le système judiciaire et son indépendance ».

Il a déclaré que « si la loi sur la levée de l’immunité a été adoptée lors de la dernière session, il y aura aujourd’hui d’anciens ministres devant les juges d’instruction », exhortant le Conseil supérieur de la magistrature à rendre une décision sur tous les dossiers de corruption.

M.Fadlallah a en outre sommé le gouvernement de fixer un délai pour les résultats de son audit financier concernant la banque centrale. Il a également exhorté le pouvoir judiciaire à jouer pleinement son rôle dans le dossier de l’électricité, espérant que « les enquêtes aboutissent à des résultats décisifs qui permettront de retirer le dossier des enchères politiques ».

Source: Avec ANI