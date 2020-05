Le ministre iranien des Communications et des Technologies et de l’information , Mohammad Jawad Azari Jahrami a annoncé que « 1500 villages seront connectés au réseau national de communications et d’ Internet cette semaine ».

M.Mohammad Jawad Azari Jahrami, a déclaré dans un communiqué en marge de la réunion du cabinet ce mercredi, que « l’opération de liaison au réseau national d’internet avait eu lieu en présence du premier vice-président iranien, Yitzhak Jahangiri ».

Il a souligné » l’achèvement des procédures finales de connexion de 1 000 autres villages au réseau national d’Internet après deux semaines afin que ses habitants puissent bénéficier des services d’éducation et de santé par voie électronique ».

