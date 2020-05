Les avions de chasse russes ont mené des raids aériens contre des attroupements de groupes terroristes pro turcs dans la province d’Idleb, pour la première fois depuis l’accord conclu entre Moscou et Ankara le mois de mars dernier.

Ces attroupements semblaient préparer un assaut contre des positions de l’armée syrienne à Jabal al-Zawiyat, a rapporté le site d’information londonien arabophone Ray al-Yaoum.

Des sources locales ont fait part de demandes pressantes exprimées par ces groupes soutenus par les turcs pour lancer l’assaut contre les forces syriennes gouvernementales, et ce sous l’impulsion « des récentes victoires éclatantes réalisées par les groupes pro turcs en Libye », selon la description des médias turcs.

Ankara serait aussi dans cette perspective d’autant que l’envoi de ses troupes dans la province d’Idleb se poursuit sans répit.

Un nouveau convoi d’une centaine de véhicules militaires turcs a franchi le passage Kfar Loussine en direction des points d’observations turcs dans la province d’Idleb.

Il comporte 15 chars et un nombre d’obus de mortier, des pièces d’artillerie de type howitzer, des véhicules de transport, des camions de munitions, des équipements logistiques et du matériel de fortification.

« Les forces turques ont aussi envoyé un convoi de camions transportant du matériel logistique destiné à renforcer leurs sites dans la région Ras al-Aïn dans la province de Hassaké », ont précisé les sources à Raï al-Yaoum.

Sur les réseaux sociaux, des appels avaient été lancés ces dernières heures pour effectuer la prière de l’Aïd al-Fitr sur l’autoroute internationale M4 qui relie la ville d’Alep à celle de Lattaquié en passant par la province d’Idleb. Et ce pour protester contre les patrouilles russo-turques qui y sont réalisées dans le cadre de l’accord russo-turc.

Interception américaine d’une patrouille russe

Toujours sur cette autoroute, il est question d’une patrouille russe qui a été interceptée par les forces américaines, à la hauteur de la ville Tal Tamr dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie.

Selon le média russe RT, les forces de la Police militaire russe se dirigeaient vers Qamichli lorsque deux véhicules blindés américains les ont interceptées. Après une petite discussion, les forces russes ont poursuivi leur chemin et les forces américaines sont revenues vers leur base située à Qasrak.

Les forces américaines détiennent une dizaine de bases dans le nord de l’Euphrate, et ce sans le consentement du gouvernement syrien qui a plusieurs fois réclamé leur départ.

Ayant participé dans le cadre d’une coalition internationale aux efforts pour combattre Daech, aux côtés de milices kurdes des Forces démocratiques syriennes, elles occupent des champs pétroliers syriens dans cette zone, et semblent vouloir perdurer leur présence et soutiennent les revendications d’autonomie kurde, dans le cadre d’un plan destiné à diviser la Syrie. Faute d’avoir pu renverser le pouvoir dans ce pays.

Source: Divers