« Il faut que l’ennemi israélien se retire humilié, sous les feux », répétait sans cesse le commandant martyr de la résistance islamique Haj Imad Moughniyeh qui avait supervisé et commandité les opérations de résistance contre l’occupation israélienne pendant plus de 15 ans. Il était était aux aguets en ces jours fatidiques. Lui et tout le commandement du Hezbollah.

Le 18 mai 2000, des informations rendaient compte que les Israéliens allaient retirer leurs troupes du sud du Liban. Ils avaient déjà évacué quelques sites, en catimini. Alors que le Premier ministre Ehuda Barak avait fixé la date du retrait pour le juillet 2000.

Sans tarder, il a déployé les combattants de la résistance partout dans le sud, jusqu’à la frontière avec la Palestine occupée et les escortait en personne.

Phénomène sulfurant les 23, 24 et 25 mai 2000 : tandis que les soldats israéliens ont entamé le retrait formel des villages, les habitants affluaient des régions libérées et les investissaient simultanément, immédiatement. On raconte aussi que c’est Haj Imad qui avait organisé ce mouvement ce retour.

Là où il y avait les collabortaeurs lahdéens de l’Armée du Liban-sud (ALS), les résistants se chargaient de les capturer, puis de les livrer aux forces de sécurité libanaises.

Le retrait devait en principe prendre une semaine pour être achevé. C’est le déferlement organisé par haj Imad qui l’a accéléré.

Il était là aussi, dans la nuit du 24 à 25 mai, lorsque les derniers soldats israéliens sont sortis du Liban, fermant derrière eux la porte de Fatima. En toute discrétion. En plein milieu de la nuit.