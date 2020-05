Le ministre turc de l’Énergie, Fatih Donmez, a annoncé que « son pays pourrait commencer à explorer le pétrole à l’Est de la Méditerranée dans 3 ou 4 mois, conformément à l’accord concernant la frontière maritime avec le gouvernement d’entente nationale libyen ».

S’exprimant lors d’une cérémonie inaugurant le début des opérations d’explorations du pétrole et de gaz du navire turc Fatih, M.Donmez a déclaré que « la Turkish Petroleum Corporation, qui a demandé le permis d’exploration à l’est de la Méditerranée commencera ses opérations dans les zones qui lui sont autorisées après l’achèvement de l’opération ».

« Dans le cadre de l’accord que nous avons conclu avec la Libye, nous pourrons commencer nos opérations d’exploration pétrolière dans 3 ou 4 mois », a ajouté M.Donmez .

Il a ajouté que « le nouveau navire d’exploration turc ira également en Méditerranée plus tard cette année ».

Les autorités turques et le gouvernement de l’Accord national libyen reconnu par les Nations Unies ont signé l’accord de délimitation des frontières maritimes le 27 novembre 2019 à Istanbul en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, et du président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj.

La Grèce, Chypre, l’Égypte et d’autres pays s’opposent à l’accord et le qualifient d ‘ »illégal », une accusation rejetée par la Turquie, qui est le plus grand partisan extérieur du gouvernement de réconciliation dans sa confrontation avec « l’Armée nationale libyenne » dirigée par Khalifa Haftar.

Cette décision devrait exacerber les tensions dans la région, la Turquie étant bloquée depuis des années dans des différends avec la Grèce, Chypre, l’Égypte et « Israël » concernant la propriété des ressources naturelles, en plus de la possibilité de sanctions de la part de l’Union européenne contre Ankara.

Source: Farsnews