Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que le déplacement des navires iraniens dans les eaux libres, depuis le golfe Persique jusqu’au Venezuela, mettait en évidence la puissance de l’Iran.

Le général de brigade Hossein Salami, a déclaré mercredi 10 juin, que les principaux ennemis de l’Iran, notamment les États-Unis, étaient sur la pente du déclin.

Le général Salami a ajouté que non seulement le monde entier mais en plus les Américains, eux-mêmes, étaient au courant des crimes commis par les États-Unis.

« Nous nous préparons à protéger la révolution qui fait courber l’échine des ennemis, et grâce à Dieu, nous assistons aujourd’hui à la disparition rapide de nos grands ennemis, en particulier l’Amérique. Et si les crimes des États-Unis étaient auparavant observés dans le monde et cachés en Amérique, alors aujourd’hui ces crimes se font sentir même en Amérique et le peuple américain a été contraint de brûler le drapeau des États-Unis », a déclaré le commandant en chef du CGRI.

Et d’ajouter : « Les États-Unis s’imposaient en avocat des droits de l’Homme mais toutes les belles images qu’ils voulaient s’attribuer sont en train de disparaître ».

Le général Salami a souligné que les États-Unis souffraient d’un marasme économique, dû à la pandémie de coronavirus alors que la République islamique d’Iran avait survécu aux sanctions.

Concernant l’envoi par l’Iran des navires-citernes au Venezuela, le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que cela faisait preuve de la puissance de l’Iran. « Le déplacement de nos navires dans les eaux libres, depuis le golfe Persique jusqu’au Venezuela, reste notre plus grande manifestation de force », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « C’était la plus grande manœuvre pour montrer notre capacité à imposer notre volonté ».

Le mois dernier, l’Iran a envoyé cinq pétroliers, chargés de carburant, au Venezuela exprimant sa volonté de poursuivre ses expéditions de pétrole vers le pays d’Amérique latine, si Caracas en demande plus.

