L’Autorité judiciaire iranienne a publié pour la première fois le portrait de l’espion iranien Mahmoud Moussavi Majd , qui a transmis à la CIA et au Mossad les déplacements du chef de la force al-Qods des Gardiens de la révolution le général martyr Qassem Soleimani.

Il était un «espion de la CIA et du Mossad qui indiquait les déplacements et les lieux où se trouvait à des moments différents le général martyr Qassem Soleimani, en contrepartie d’une somme d’argent» a affirmé le porte-parole de l’Autorité judiciaire iranienne, Gholam Hossein Esmaili.

Il a précisé que c’est pour cette raison qu’«il a été condamné à mort» et qu’il n’est pas impliqué dans son assassinat, comme l’avaient colporté de nombreux de médias internautes sur les réseaux sociaux.

Mahmoud Moussavi Majd n’était pas impliqué directement dans l’opération qui a éliminé le général Soleimani, assure le responsable. D’autant qu’il a été arrêté le 10 octobre 2018, c’est-à-dire bien avant l’assassinat du général Soleimani.

Les réseaux sociaux avaient aussi posté des photos d’un jeune combattant iranien au côté de ce dernier comme quoi il s’agirait de Majd, mais elles se sont sont avérées des fakes.

Mahmoud Moussavi Majd a été condamné à la peine capitale en août 2019. En février 2020, il a été rejugé en appel par la Cour suprême iranienne qui a confirmé la sentence.

Le général Qassem Soleimani a été tué le 3 janvier dans des frappes menées par des drones américains aux abords de l’aéroport international de Bagdad, en Irak.

