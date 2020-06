L’Autorité palestinienne (AP) travaille sur une nouvelle procédure de délivrance d’actes d’état civil, après sa décision de rompre ses accords avec ‘Israël’, qui validait jusqu’ici ces documents administratifs.

« Nous enregistrons dorénavant nos citoyens dans nos propres bases de données, sans les envoyer à ‘Israël’ comme c’était le cas auparavant, selon les instructions (des autorités) de ne pas travailler avec l’entité sioniste sur ce sujet », a expliqué le porte-parole du ministère palestinien de l’Intérieur, Ghassan Nimr.

Fin mai, Mahmoud Abbas a affirmé que l’AP n’était plus liée « à ses accords et ententes avec les gouvernements américain et israélien », en raison des projets d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée par l’entité sioniste.

Conformément aux accords d’Oslo, l’AP délivre les actes d’état civil à ses habitants, mais ils ne sont considérés valides qu’une fois enregistrés côté israélien. Parmi ces documents administratifs figurent ceux qui leur permettent de voyager à l’étranger.

« Nous travaillons à la mise en place d’un nouveau cadre basé sur la coordination avec la communauté internationale pour nous permettre de circuler librement sans l’approbation d’Israël », a ajouté M. Nimr, sans préciser avec quels interlocuteurs internationaux l’AP était en discussion.

Source: Avec AFP