Le secrétaire général du Hezbollah , sayyed Hassan Nasrallah n’a pas mâché ses mots, et pour cause, la situation économique et monétaire que traverse le Liban est d’une telle gravité, que le SG du Hezbollah l’a qualifié de » situation de guerre « .

Une situation qui ne peut être affrontée que » dans un esprit de guerre « , selon ses termes.

Mieux encore, sayyed Hassan Nasrallah a menacé directement et de manière franche tous ceux qui visent la résistance , sans les nommer : » celui qui veut nous tuer avec les armes ou avec la faim, qu’il sache nous garderons nos armes et nous le tuerons, nous le tuerons, nous le tuerons « .

Marquant son discours en trois volets: la situation politique du Liban, sa situation économique et monétaire et l’acte de César, le SG général du Hezbollah a dénoncé le rôle des USA dans la montée du dollar.

» La question du dollar est une conspiration américaine contre le Liban, son peuple, sa stabilité et son économie, et il y a des gens à l’interieur qui gèrent cette opération. En effet, selon des informations officielles et selon les registres de la dernière période, 20 milliards de dollars ont été retirés des banques, qui les a sortis »?

Il a ajouté plus loin : » Il y a une banque libanaise protégée par des partis politiques qui depuis août 2019 a rassemblé des dizaines de millions de dollars et les a transféré hors du pays « .

Et de poursuivre : » Les Américains empêchent le transfert de dollar en quantité suffisante sur le marché libanais sous prétexte que le Hezbollah achète le dollar sur le marché pour l’envoyer en Syrie et en Iran » indiquant « nous sommes ceux qui pompent du dollar au Liban, et ce n’est pas nous qui le rassemblons « .

S’adressant aux Américains, son éminence a affirmé « Nous ne nous rendrons pas et nous ne plierons pas sous la pression de la famine » ajoutant » ceux qui misent sur notre faim, je les rassure nous n’aurons pas faim et nous ne laisserons pas le Liban avoir faim « .

Malgré le ton ferme et menaçant de son discours, Sayyed Hassan a proposé des solutions à la crise économique en dévoilant des projets chinois au Liban prêts à exécution : » Les entreprises chinoises sont officiellement prêtes à construire des centrales électriques au Liban et sont prêtes à construire le projet de tunnel reliant Beyrouth à la Bekaa. Selon des informations confirmées, les entreprises chinoises sont prêtes à démarrer un projet de construction d’une route ferroviaire de TGV allant de Tripoli à Naqoura « .

Et donc, Sayyed Hassan Nasrallah estime » inacceptable que l’État libanais reste effrayé par l’administration américaine » ajoutant » s’ouvrir à d’autres pays pour répondre aux besoins du Liban sans avoir besoin de devises fortes peut sauver le pays « .

Concernant l’acte de César, son éminence a jugé que » cet acte est la dernière arme des USA face à la victoire de la Syrie dans la guerre universelle qui lui a été imposée. L’acte de César est la preuve de la victoire de la Syrie dans la guerre militaire ».

Et de poursuivre : » Les alliés de la Syrie, qui l’ont soutenu politiquement et militairement, ne l’abandonneront pas face à la guerre économique et ne lui permettront pas de tomber « .

Enfin, dans son volet sur la situation politique au Liban, son éminence a condamné avec véhémence et les actes de violence et les casseurs qui détruisent les biens publics et privés sous prétexte de la faim » car cela est contraire à la loi » .

Mais, surtout, son éminence a vilipendé ceux qui insultent des personnalités religieuses ou symboliques, » car cela est contraire à la religion, à la morale, à la loi (..) comme s’en prendre à Sayyda Aicha, la mère des croyants et l’épouse du Messager de Dieu, Mohammad (P) afin de provoquer la zizanie confessionnelle. Ceux-là sont des soit des agents US ou sionistes qui cherchent à saboter la paix civile au Liban « .

Principaux points de son discours:

Source: Al-Manar