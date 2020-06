Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a jugé, mardi 16 juin, « inacceptables » les sanctions américaines contre la Cour pénale internationale (CPI) et demandé à Washington de « revenir sur sa décision ».

« Les sanctions contre le personnel de la CPI et leurs familles sont inacceptables et sans précédent par leur portée et leur contenu (…) Nous demandons instamment aux États-Unis de revenir sur leur position », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« L’Union européenne est déterminée à défendre la Cour contre toute ingérence extérieure visant à entraver le cours de la justice et à porter atteinte au système international de justice pénale », a-t-il affirmé.

« La CPI doit pouvoir travailler en toute indépendance et impartialité contre l’impunité », a-t-il insisté.

Le président américain Donald Trump a signé le 11 juin un décret autorisant des sanctions économiques et des restrictions de visa à l’encontre des membres de la Cour pénale internationale. La mesure concerne « les agents des États parties qui coopèrent avec la Cour », a souligné Josep Borrell.

Donald Trump cherche ainsi à dissuader la juridiction qui siège à La Haye (Pays-Bas) de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans des crimes en Afghanistan.

Source: Avec AFP