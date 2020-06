Les forces du conseil de transition, des miliciens yéménites séparatistes pro-émiratis, ont pris le contrôle du siège de l’autorité locale à Socotra, après le retrait des forces pro-saoudiennes.

Quelques heures auparavant, les séparatistes s’étaient emparés du bâtiment de la Direction de la sécurité de Socotra situé à Hadibu, la capitale de Socotra, île du Yémen située en mer d’Arabie, non loin de l’entrée orientale du golfe d’Aden (sud).

Le gouvernement démissionnaire yéménite (pro-saoudien) a condamné ‘l’attaque brutale’ des forces de transition contre les institutions étatiques et le bombardement de civils, la qualifiant de « rébellion et de coup d’État manifeste contre l’autorité légitime ».

Et d’ajouter: « Il s’agit d’un complot qui transcende tout différend interne qui a été fomenté avec une couverture interne dans le but de porter atteinte aux Yéménites et aux territoires du Yémen ».

Pour sa part, le gouverneur de la province de Mahawit (nord) et dirigeant du parti du Congrès populaire, Saleh Sami’, a mis en garde le prince héritier émirati, Mohammad ben Zayed (MBZ).

« Le peuple yéménite fera pleurer MBZ pour avoir foulé le sol de Socotra », a juré M.Sami’, également un professeur de Droit, sur son compte twitter.

Et d’ajouter : « Socotra était dans le passé et restera une partie intégrante du territoire de la République du Yémen. Toute présence étrangère, directe ou indirecte, ne changera pas cette réalité et ne légitimera pas la présence étrangère dans l’avenir ».

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi