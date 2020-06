Un journal israélien proche du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’Israël menait des négociations secrètes avec le nouveau gouvernement dans le sud du Yémen.

Sous le titre « le nouvel ami secret d’Israël au Yémen », le journal Israel Hayom a fait état de « contacts entre les dirigeants israéliens et un nouvel Etat au Moyen orient dirigé par le gouverneur d’Aden et chef du conseil de transition du sud (STC) le général de division Aidarous Qassem Abdel Aziz Al-Zubaidi (pro-émirati) ».

Et d’ajouter : « Le conseil de transition contrôle actuellement le sud du Yémen qui était une colonie britannique de 1937 à 1963. Ce « nouvel Etat » se situe aux confins de l’un des détroits stratégiques les plus importants, à proximité de Bab al-Mandab entre la mer Rouge et le golfe d’Aden et à proximité du canal de Suez ».

Le journal israélien a rappelé que Zubaidi avait précédemment exprimé un engagement positif envers ‘Israël’, faisant état de réunions secrètes entre les dirigeants de l’entité sioniste et le gouvernement séparatiste yéménite.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi