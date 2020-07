Le président iranien Hassan Rohani a participé le 1er juillet au sommet du processus d’Astana pour la paix en Syrie, par vidéoconférence, pour s’entretenir avec ses homologues russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.

Au début de son discours, le président Rohani a insisté sur le maintien de la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie, en soulignant que le sort de la Syrie devrait être déterminé par les Syriens eux-mêmes sans aucune intervention étrangère.

La « loi César » augmente les souffrances des Syriens:

Évoquant la vaste propagation de la pandémie de Covid-19 en Syrie, le président iranien a déclaré que les Syriens avaient besoin d’aides humanitaires et médicales.

Or, dans un tel contexte, « le régime américain intensifie ses sanctions contre le peuple syrien par l’adoption du plan César dont le véritable objectif est d’imposer les intérêts illégitimes et illégaux de Washington aux Syriens et au reste de la région », a déclaré le président Rohani qui a qualifié la « loi César » de contraire aux droits de l’Homme et de terrorisme économique.

Le président iranien a déclaré que les Américains ne pourraient pas obtenir par le biais des sanctions ce qu’ils ont échoué à obtenir par leur soutien aux groupes terroristes.

« Les forces terroristes américaines doivent quitter immédiatement la Syrie et toute la région », a-t-il ajouté en soulignant que la présence des terroristes américains et de leurs mercenaires entrave l’acheminement d’aides humanitaires et médicales aux Syriens.

« Neuf ans après le début de la crise en Syrie, nous insistons encore à dire que cette crise ne sera jamais réglée par des actions militaires, et qu’il faut y trouver une solution politique », a déclaré le président iranien.

Les Américains ont assassiné un héros du combat antiterroriste :

Pour dénoncer les fausses prétentions des dirigeants américains concernant leur soi-disant leadership dans le combat contre le terrorisme, le président Hassan Rohani a rappelé l’assassinat en Irak du général Qassem Soleimani, ancien commandant de la Force Qods, en soulignant que les Américains ont assassiné ainsi un grand héros du combat contre le terrorisme.

La souveraineté nationale syrienne est un principe indéniable :

Le président Hassan Rohani a déclaré que la souveraineté nationale et la stabilité de la Syrie sont des principes indéniables.

« La Syrie unifiée, indépendante et souveraine réussira à mettre fin aux longues années de souffrances de tous les Syriens et redonner la sécurité et la stabilité non seulement à ses citoyens, mais aussi à toutes les nations de la région », a déclaré le président iranien.

Par contre, le maintien de la présence illégale des forces d’occupation américaines est un élément d’instabilité en Syrie et dans toute la région.

« En maintenant leurs bases illégales dans les régions pétrolifères de la Syrie, notamment à l’est de l’Euphrate, les États-Unis continuent à piller les richesses de la nation syrienne », a ajouté le président Hassan Rohani.

Il a également condamné la poursuite des raids israéliens contre le territoire syrien, et a déclaré que le régime israélien devrait assumer la responsabilité de son comportement déstabilisateur et en subir les conséquences.

