Le maire de New York a indiqué mardi qu’il attaquerait le gouvernement Trump en justice si ce dernier envoyait des agents fédéraux dans la métropole américaine, comme il a menacé de le faire face à la criminalité en hausse.

Si Trump envoyait des agents fédéraux, « cela ne ferait qu’ajouter aux problèmes » et « nous l’attaquerions immédiatement en justice pour arrêter ça », a déclaré le maire démocrate Bill de Blasio lors d’un point presse.

« Ce serait un nouvel exemple des mesures illégales et anticonstitutionnelles prises par le président », a ajouté le maire de la capitale économique américaine.

« Nous avons déjà eu souvent à le confronter en justice, et nous avons généralement gagné. Donc on espère ne pas avoir à le faire, mais si besoin, on le fera », a-t-il ajouté, en faisant valoir que le président faisait souvent des menaces non suivies d’effet.

Donald Trump a menacé lundi d’envoyer des forces de l’ordre fédérales dans plusieurs grandes villes gouvernées par des démocrates, dont Chicago ou New York, après de premiers déploiements controversés à Portland, dans le nord-ouest du pays, pour mettre un terme à des manifestations contre la violence policière et le racisme.

« On ne va pas laisser tomber New York, Chicago, Philadelphie, Détroit et Baltimore », a-t-il souligné.

A l’approche de la présidentielle de novembre, le président, devancé par le candidat démocrate Joe Biden dans les derniers sondages, a fait du retour de « l’ordre » un slogan de campagne depuis la vague de manifestations qui a suivi la mort de l’Afro-Américain George Floyd sous le genou d’un policier blanc fin mai.

Donald Trump accuse les maires démocrates de laxisme face à une criminalité en hausse cet été dans les grandes villes du pays, comme New York, Chicago, Philadelphie, Los Angeles, Atlanta ou Baltimore.

Source: AFP