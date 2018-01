Le président iranien Hassan Rohani a affirmé que « la mauvaise exploitation des événements en Iran par les USA, a nui à sa réputation au sein du Conseil de sécurité des Nations unies », soulignant que « réduire les revendications du peuple iranien au domaine économique, est insultant pour le peuple » a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

« Le devoir de tous est de servir la religion, la révolution, le pays et le peuple », a déclaré M. Rohani lors d’une rencontre lundi avec le ministre des affaires économiques et ses collaborateurs.

Il a ajouté que « les gens nous appelent afin de prêter plus attention à eux, à les écouter, et à répondre à leurs demandes ».

Il a souligné que « l’Iran devrait être la priorité, et non pas les courants et les partis ».

Se référant à la nécessité d’un accès permanent au monde virtuel, il a déclaré: « La vie et les moyens de subsistance des gens ne peuvent être ignorés. »

Il a souligné que »l’Iran jouit d’ un prestige régional et international influent, or nous faisons face à des ennemis têtus .. Aujourd’hui, certains se trouvent dans le même front que celui de l’entité sioniste et des USA face à l’Iran.. C’est pourquoi quand le peuple iranien les a expulsé , quels qu’ils soient, il est naturel qu’ils soient en colère contre l’Iran au point de lui vouloir tout le mal possible ».

Source: Médias