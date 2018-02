L’armée libanaise aura recours à tous les moyens possibles « pour faire face à toute agression israélienne », c’est ce qu’a affirmé le commandant en chef de l’armée libanaise, Joseph Aoun.

« Je réaffirme notre rejet catégorique de toute agression israélienne à la souveraineté du Liban et à son droit sacré d’exploiter toutes ses ressources économiques », a souligné le général Aoun, dans un communiqué publié lundi par l’armée sur son compte twitter.

Et d’ajouter: « L’armée n’épargnera aucun moyen pour faire face à toute agression israélienne, quel qu’en soit le prix et quelques soient les sacrifices ».

Les différends entre ‘Israël’ et le Liban sur les gisements de pétrole et de gaz sont montés d’un cran depuis que les autorités d’occupation ont décidé de construire un mur en béton à la frontière libanaise – en plus de la clôture frontalière qui existe déjà – en vue de dilapider les ressources libanaises.

L’édification de la barrière israélienne vise à perturber, selon l’aveu même des autorités d’occupation, le flux d’échange commercial vers le sud du Liban et à renforcer par contre le transit de marchandises vers ‘Israël’. Avec ce mur, le Liban perdra une partie de ses terres qui renferme dans trois localités différentes des réserves de gaz.

« Les militaires israéliens seront visés si Israël continue ses travaux de construction du mur en béton haut de 7 mètres », a averti le Hezbollah.

Source: Médias