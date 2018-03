« En s’entourant de radicaux, Donald Trump prépare le terrain pour servir les intérêts d’Israël et faire basculer le Moyen-Orient dans une nouvelle crise ».

Fawzi ben Younes ben Hadid, auteur et blogueur tunisien, a rédigé un article pour le quotidien Rai al-Youm au sujet des récents changements au sein de l’administration américaine.

Cet article, publié le dimanche 25 mars, évoque la nomination de John Bolton, connu pour ses tendances anti-islam.

« En plaçant John Bolton au poste très sensible de conseiller à la sécurité nationale, Donald Trump a en effet écarté toute possibilité d’opposition à ses politiques et à ses décisions, dont le transfert de l’ambassade des États-Unis à Qods, les politiques anti-migratoires, la lutte antiterroriste et les politiques concernant la Syrie, la Corée du Nord et d’autres dossiers intérieurs et extérieurs. Il paraît que Donald Trump montre les dents à tous les pays qui n’entretiennent pas de bonnes relations avec les États-Unis et Israël, bien que nombreux soient les responsables américains à s’opposer à de telles politiques hostiles qui, selon eux, auront des conséquences défavorables pour les États-Unis. Par ailleurs, certains États ont adopté des lois qui restreignent l’impact des tendances impérialistes de Washington, mais ce que Trump aime croire est que les États-Unis sont le seul pays à pouvoir faire ce qu’ils veulent et à connaître ce qui est bon pour d’autres pays mieux qu’eux-mêmes.

Dans une conjoncture où l’accord nucléaire est qualifié de “mauvais accord” par Donald Trump, l’Iran continue d’honorer ce document international qui a été l’aboutissement d’années de négociations intensives et délicates. Du côté des Européens, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres puissances du Conseil de sécurité sont unanimement en faveur du maintien de l’accord nucléaire », indique le quotidien.

Et d’ajouter : « Tout appel de Donald Trump à modifier l’accord nucléaire met en évidence la tendance des États-Unis à faire fi de la teneur de ce document et à le rendre inefficace. C’est exactement ce que souhaitent Donald Trump et le Premier ministre d’Israël, Benyamin Netanyahu. Le scénario qu’ils envisagent après une possible annulation de l’accord nucléaire serait probablement une campagne d’intoxication médiatique ou une guerre économique contre la République islamique d’Iran.

En revanche, l’Iran fait de son mieux pour respecter l’accord nucléaire. Et même si les États-Unis décident un jour de s’attaquer à l’Iran, celui-ci sera fin prêt pour y faire face.

Cela dit, de nouvelles évolutions pourraient se produire dans la région, d’autant plus que l’Arabie saoudite vient d’adopter une nouvelle approche envers Israël. Les Saoudiens ont permis à Israël d’utiliser l’espace aérien de l’Arabie saoudite alors que cela contredit tous les principes et toutes les résolutions du monde arabe qui interdisent toute sorte de relations avec Israël, en tant qu’entité raciste et colonisatrice. Mais bien que cela soit en contradiction flagrante avec les principes du monde arabe, les autorités saoudiennes, ces jours-ci, ne s’en cachent plus. On s’attend à ce que le prince héritier Mohammed ben Salmane demande bientôt, lors d’une réunion s’apparentant à une mascarade, aux États arabes de normaliser leurs relations avec Israël. »

Source: PressTV